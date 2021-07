Bici e bestie in decomposizione, museo degli orrori nella Foresta Umbra

Vico del Gargano (Foggia), 27/07/2021 – (gazzettamezzogiorno) Una selva di biciclette, cibo per cani, sporcizia, animali impagliati e rettili imputriditi da film dell’orrore e tu che paghi pure l’ingresso per vedere questo spettacolo indecoroso e stringi con sdegno il talloncino ceruleo che t’hanno rilasciato. Vi è stampigliato su «Carabinieri Biodiversità» e «Foresta Umbra (FG)». È con quel talloncino che studiosi e visitatori da ogni parte del mondo fanno il loro ingresso in quello che è, che dovrebbe essere, il cuore della Foresta Umbra, spettacolo vivente patrimonio Unesco, vetrina internazionale di Puglia, coi «bolli» di Parco, Arma e Ministeri. Lì, in quel caseggiato che sorge approssimativamente davanti al gabbione in cui sgambettano i daini, ha sede il Museo Naturalistico e il Centro Visitatori.

Sulla strada una grossa «i» su fondo giallo attrae l’attenzione. Con, in bella mostra, i simboli di Ecogargano s.c.r.l. e del Parco Nazionale del Gargano, il cartello annuncia: CENTRO VISITATORI Foresta UmbraMUSEO NATURALISTICO

Una freccia e le promettenti scritte «Carta dei sentieri», «Escursioni» e «Bookshop» indicano la via. Accanto, un altro cartello spiega che Museo Naturalistico e Centro visita della Foresta Umbra sono in gestione a Ecogargano s.c. r.l. e che sono entrambi aperti solo otto ore al giorno, mesi invernali esclusi, ovvero «dalla domenica delle Palme al 4 di ottobre, dalle ore 10 alle ore 18». (gazzettamezzogiorno)