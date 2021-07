De Benedictis, avvocati pagati con cocaina: l’ex Gip conosceva rivelazioni pentiti

“Ci sono state parcelle di un avvocato pagate con la droga”: sono pesanti come macigni le dichiarazioni che il pentito barese Michele Oreste (ex affiliato al clan Capriati) ha fatto due anni fa alla Direzione distrettuale antimafia di Bari e che sono state depositate nel fascicolo dell’inchiesta leccese che il 24 aprile ha portato in carcere l’ex gip Giuseppe De Benedictis e l’avvocato Giancarlo Chiariello.