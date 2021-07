Direttrice carcere sospesa, avrebbe agevolato boss Cicala

Taranto, 27/07/2021 – (norbaonline) Sarebbe Michele Cicala, esponente di spicco della criminalità di Taranto e a capo dell’omonimo clan, il detenuto che la direttrice della Casa Circondariale di Taranto, Stefania Baldassarri, avrebbe agevolato, motivo per cui il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, l’ha sospesa dalle sue funzioni.

Stamattina si era saputo che la direttrice era coinvolta in condotte irregolari nell’interesse di un detenuto indagato per associazione a delinquere di tipo mafioso, ora, secondo un’agenzia Agi, trapela che si tratta di Cicala, arrestato lo scorso 12 aprile dalla Guardia di Finanza nell’ambito di una maxi operazione che ha coinvolto le mafie del salernitano, del leccese e del tarantino.

Le accuse mosse, a vario titolo, alle persone indagate in quel blitz (26 in tutto, 11 dei quali arrestati ai domiciliari e altri 6 destinatari di un divieto di dimora) vanno dall’associazione a delinquere di stampo mafioso all’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi in materia di accise e Iva negli oli minerali, e poi intestazione fittizia di beni e societò, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché impiego di denaro di provenienza illecita.

Nella vicenda specifica il clan Cicala era alleato a quello dei Diana-Casalesi in Campania. In particolare, Michele Cicala, già condannato con sentenza definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso e per associazione a delinquere, aveva creato una nuova compagine mafiosa con legami con le componenti del clan tarantino Catapano-Leone. Questo gruppo reimpiegava risorse economiche in molte attività anche commerciali, attraverso una fitta rete di prestanome, ed era aggressivo dal punto di vista militare. Cicala aveva puntato particolarmente sul settore della distribuzione degli idrocarburi, definito dagli inquirenti estremamente lucroso, accordandosi con il gruppo criminale Diana, attivo nel Vallo di Diano tra Basilicata e Campania, e sviluppando così l’attività di contrabbando. Secondo la ricostruzione fatta allora dagli inquirenti, venivano vendute ingenti quantità di carburante per uso agricolo, che beneficia di agevolazioni fiscali, a persone che poi lo mettevano nel mercato normale dell’autotrazione utilizzando le “pompe bianche” che, secondo l’ipotesi investigativa, facevano capo a distributori “compiacenti”.

A giugno scorso Cicala, su istanza dei propri legali, Salvatore Maggio e Armando Veneto, ha ottenuto i domiciliari dal gip di Lecce, Michele Toriello, ma solo per la questione del traffico di carburanti. E’ tuttavia rimasto in carcere per un’altra ordinanza. Rispetto alla quale lo scorso aprile il Tribunale del Riesame ha annullato l’aggravante di associazione mafiosa formulata dal sostituto procuratore della Dda di Lecce, Stefano Milto De Nozza. Il Riesame ha però confermato arresti (coinvolti altri esponenti del clan Cicala) e sequestri (bar, ristoranti, attività commerciali riconducibili sempre a Cicala).

Nella conferenza stampa dello scorso 12 aprile, quella per gli arresti del traffico di carburanti, così la Guardia di Finanza descrisse Michele Cicala: “Cicala, già condannato per l’operazione “Mediterraneo”, in carcere ha studiato, si è migliorato, ha capito che la strada della violenza non era la più produttiva. Ha così intessuto relazioni con personaggi leciti e illeciti, nel tentativo di darsi una immagine da imprenditore”. “Da tutte le attività imprenditoriali”, disse ancora la GdF in quell’occasione, “Cicala ha previsto che una parte profitti andassero alle famiglie i cui esponenti sono in carcere. Ha persino create cooperative per aiutare giovani disagiati, che servivano a entrare nelle gare per gli appalti pubblici”. (norbaonline)