Foggia, finalmente si vola dal Gino Lisa: l’ottimismo di Venturino

Statoquotidiano.it, Foggia, 27 luglio 2021. “Ricorderemo il giorno 26 luglio di Sant’Anna, perché riaprire quell’infrastruttura non è stato semplice, dopo undici anni di fermo”. Queste le parole di Sergio Venturino, che si mostra ottimista per il futuro dell’aeroscalo foggiano e aggiunge: “Aeroporti di Puglia secondo me negli ultimi anni vuole un pò più bene al Gino Lisa”.

L’apertura e gli scali

Le parole di Venturino: “L’apertura dello scalo Gino Lisa è avvenuta ufficialmente il 26 luglio 2021, con l’atterraggio di qualche aereo. Per i voli di linea invece si pensa a settembre, probabilmente con Foggia-Milano. Poi saranno le compagnie a decidere, sicuramente Aeroporti di Puglia sta lavorando per un Foggia-Milano”.

Centro Operativo Regionale della Protezione Civile

“Grazie alla Protezione Civile e quindi al SIET, ci siamo potuti permettere un finanziamento dall’Europa e quindi un allungamento della pista”, sottolinea Venturino. “Adesso stanno ristrutturando la seconda palazzina, la prima è già pronta. Arriveranno i Fire Boss, quindi ci sarà una sede operativa”, dichiara positivo il presidente.

Un centro operativo all’interno dell’aeroporto Gino Lisa che ospiterà Fire Boss e Canadair. Quindi saranno presenti mezzi speciali per l’antincendio boschivo. Come specificato dal Presidente Venturino a Statoquotidiano.it, sarebbero in corso i lavori per ristrutturare una seconda palazzina della Protezione Civile affianco al parcheggio, in viale degli Aviatori.

Il ricordo di Mariluisa D’Ippolito

Infine un pensiero affettuoso, da parte del presidente Venturino, va a chi ha dato un forte contributo alla causa, ma oggi non c’è più:

“Io oggi sono presidente perché c’è una grandissima donna che l’ha voluto, la nostra amica Dott.ssa Marialuisa D’Ippolito. Lei mi chiese, con insistenza ma amichevolmente, di entrare nel comitato. Le feci una promessa che oggi sono contento di aver mantenuto. Grazie a Marialuisa D’Ippolito e all’Ing. Bruno”.

A cura di Gianluigi Cutillo, 26 luglio 2021