Oggi Foggia è la provincia più calda d’Italia: registrati 41°

Foggia, 27/07/2021 – (norbaonline) Oggi è iniziata la quinta ondata di caldo. Una delle più intense di tutta l’estate che porterà a picchi sino a 43°. La zona piu’ calda di oggi è stata quella del tavoliere e in particolare Foggia dove si sono registrati 41°. Non è andata meglio in Salento, nell’entroterra barese e sulle colline materane dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i 40 gradi. Nei prossimi giorni il caldo s’intensificherà ulteriormente con temperature record almeno sino a domenica.