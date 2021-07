Primo test per il nuovo Foggia di Zeman contro l’Ivrea

Foggia, 27/07/2021 – Primo test amichevole per il nuovo Foggia Calcio targato Zeman, che domani sera nel ritiro di Saint Vincent, alle ore 18, presso lo Stadio Comunale di Montjovet, sarà impegnato contro i dilettanti dell’ Ivrea Calcio. Curiosità per la prima sgambata della truppa foggiana e per i volti nuovi che man mano giungono alla spicciolata nel ritiro valdostano.

Come da programma, i primi allenamenti del boemo hanno privilegiato fondamentalmente la parte atletica, da sempre fondamentale per il 4-3-3 di Zdenek Zeman. Agli ordini del suo staff, hanno iniziato a sudare e a rodare i giri del motore alcuni calciatori in prova, i neo arrivati e i confermati della passata stagione. Tra questi anche Alessio Curcio. Il fantasista, classe ’90, dopo aver superato il problema di salute, dei giorni scorsi, sarà a disposizione del tecnico rossonero. Con lui anche il nuovo grande acquisto del sodalizio di viale Ofanto.

Alexis Ferrante detto el Tigre, fortemente voluto dalla premiata ditta Zeman- Pavone arriva in prestito dalla Ternana con diritto di riscatto e controriscatto dei neroverdi. Un attaccante di cui si dice un gran bene, che ha preferito la piazza e le ambizioni di Foggia a società anche di serie B che lo hanno corteggiato. Reduce da un brutto infortunio che lo ha condizionato nella passata stagione, giunge a Chatillon carico e motivato per la sua stagione del riscatto e per fare le fortune della prima linea rossonera. Intanto sul fronte mercato vi è da registrare la partenza del portiere Ermanno Fumagalli al Seregno. A stretto giro di posta dovrebbero concludersi le trattative per acquisire i diritti alle prestazioni sportive dei difensori Markic, Sciacca e Garattoni. Per la mediana piace Rizzo Pinna.