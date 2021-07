Puglia, fascia 12-19 anni: vaccinato il 30%. Il piano della Regione per agosto

Foggia, 27/07/2021 – (quotidianodipuglia) Quasi un adolescente su tre in Puglia ha già ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid, in attesa del 23 agosto, quando la Regione avvierà la campagna dedicata agli studenti. Alla riapertura delle scuole mancano poco meno di due mesi, i dati vengono considerati incoraggianti dalla task force pugliese ma c’è preoccupazione per quella che sarà la resistenza di una fetta di genitori a sottoporre alla somministrazione i propri figli. Nel frattempo, però, 93.912 ragazzi e ragazze tra i 12 e 19 anni sono stati vaccinati con prima dose su un totale di 321.188, pari al 29,24%. Il 14%, invece, ha completato il ciclo ed è già immune.

Il piano della Regione

La Regione conta di intensificare le operazioni di vaccinazione a fine agosto: un mese per coprire tutta o quasi la popolazione studentesca. Obiettivo che, dal punto di vista temporale, è perfettamente raggiungibile, l’unica incognita è quella dell’adesione. Mentre tra insegnati e dipendenti mancano all’appello solamente 6.814 persone, poco più del 6% del totale. Fatti i conti, in Puglia mancano 228mila giovanissimi: potrebbero bastare due settimane per immunizzarli tutti, a patto che ci sia adesione. Su questo la Regione è già al lavoro per una strategia comunicativa che, nelle prossime settimane, possa riuscire a convincere i genitori più scettici. Complessivamente, in Puglia sono 4.530.087 le dosi somministrate, il 96.5% di quelle ricevute, 4.695.514. (quotidianodipuglia)