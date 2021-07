Somministrate 1.745 dosi nel Punto Vaccinale della Fiera di Foggia

Foggia, 27/07/2021 – Dall’avvio della campagna vaccinale in provincia di Foggia sono 676.518 le somministrazioni effettuate. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 64,3% della popolazione con 388.571 prime dosi somministrate; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 46,7% della popolazione, con 287.947 seconde dosi.

Continua senza sosta l’impegno delle squadre vaccinali e dei medici di Medicina generale che ieri, in provincia di Foggia, con oltre 8.000 dosi, hanno superato il record di somministrazioni effettuate in una sola giornata. Di queste, 1.745 sono state somministrate nel Punto Vaccinale della Fiera di Foggia.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 49.150 persone estremamente vulnerabili su 52.587 che hanno ricevuto la prima dose; 13.012 caregivers su 16.701 che hanno ricevuto la prima dose; 36.077 ultraottantenni (pari all’87,9%) su 38.672 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 94,2%); 44.935 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari al 78,7%) su 53.117 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 93%); 51.127 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 70,2%) su 65.303 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’89,7%); 58.775 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 64,4%) su 72.886 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 79,9%); 39.997 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 46,4%) su 58.487 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 67,8%); 28.102 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 39,5%) su 42.003 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 59%). I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 151.954 dosi di vaccino di cui 18.670 a domicilio.