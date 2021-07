Treno tram Foggia Manfredonia, le perplessità di Pasquale Cataneo

Statoquotidiano.it, 27 Luglio 2021. Un’opera imponente, all’avanguardia che avrebbe dovuto significare molto per il territorio: il treno tram Foggia Manfredonia rischia di tramutarsi nell’ennesima cattedrale nel deserto.

Sono circa dieci anni che tra polemiche e paventati annunci, questa importante infrastruttura è bloccata inspiegabilmente in un limbo, con un futuro vago, incerto.

Notizie recenti riportano che molto probabilmente quest’opera è destinata ad essere cancellata definitivamente.

Si tratterebbe quindi un addio definitivo al treno tram Foggia-Manfredonia: Il Piano Attuativo del PRT della Regione Puglia non includerebbe più il grande progetto. Si parlerebbe addirittura di cancellazione totale della tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia sostituita invece con la linea BRT, trasporto su gomma. Un progetto tanto acclamato e celebrato dalla politica locale, tranne qualche eccezione. L’esponente politico Cataneo, esperto dei sistemi territoriali, dei trasporti e delle infrastrutture, aveva già mostrato all’epoca le sue gravi perplessità in merito allo status quo relativo alla questione.

Le dichiarazioni di Cataneo a Statoquotidiano.it: “La notizia di un eventuale smantellamento purtroppo, per chi non ha seguito le vicende, sembra una novità. Ma in realtà c’è stata la riduzione del finanziamento di quella progettualità che inizialmente valeva ottanta milioni di euro, passati poi a sessanta, poi definanziati lo scorso anno. C’è l’ignavia della classe politica foggiana alla base di questa incomprensibile situazione. Altrove, infatti, si stanno ripristinando addirittura le ferrovie dismesse per fini turistici! Si elettrifica la Barletta-Spinazzola mentre si smantella la Foggia-Manfredonia! Eppure la ferrovia tra Foggia e la città sipontina ha una doppia utilità, per passeggeri e merci. Sul primo versante può avere lo stesso sistema di esercizio della Foggia-Lucera (adduzione con gomma e collegamento ferroviario elettrificato con Foggia). É stato prospettato e ribadito più volte, da me e da altri (pochi) politici e dalla Fast-Confsal con trasmissione agli organi istituzionali foggiani (comunali e provinciali), regionali e nazionali. “Sul secondo versante, delle merci, è essenziale per il collegamento del rifunzionalizzato (con circa 120 mln di investimenti) Porto alti fondali di Manfredonia con la rete ferroviaria TEN-T e le altre infrastrutture logistiche, Consorzio ASI, le Zes, ecc.’ Pertanto é un’aberrazione, annunciata e denunciata per tempo, ciò che sta succedendo in Capitanata”.

L’ennesima cattedrale nel deserto, rischia anche la stazione Manfredonia ovest :

“Sicuramente se non c’è una capacità reattiva del territorio, di tutti i livelli istituzionali locali, dei parlamentari che risultano essere quasi tutti degli ignavi su queste scelte scellerate. Infine c’è una grande contraddizione rispetto alle previsioni e indirizzi, sia degli strumenti come il Contratto di programma RFI-MIMS, che di tutta la programmazione dei documenti DEF con gli allegati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che quelle ultime del piano nazionale di ripresa e resilienza”, sottolinea il neo-componente del Collegio degli Esperti della Regione Puglia.

“Nel primo incontro della Commissione che fa riferimento al Dipartimento Mobilità, nell’ambito del collegio degli esperti, porrò questa problematica insieme ad altre relative all’alta velocità e al trasporto aereo, alla mobilità del TPL e ai sistemi correlati di trasporto pubblico locale sostenibili, alla logistica e al trasporto merci. Queste tematiche sono essenziali per un maggior sviluppo sociale ed economico, per garantire un futuro migliore a questa provincia e alla sua popolazione” sottolinea Cataneo.

L’appello accorato ai cittadini: “non aspettiamo che arrivino le chiusure, agiamo uniti prima ed in modo coeso per ottenere l’equità territoriale che ci spetta per Costituzione e che, spesso, ci viene negata dai comportamenti e dalle inadempienze dei nostri rappresentanti”.

“Il presidente della provincia, responsabile della relazione del piano di bacino provinciale dei trasporti deve convocare una riunione urgente, in quanto la stessa Università Federico II di Napoli sembra che abbia detto che il progetto BRT non sia fruibile e addirittura non conveniente. Quindi il modello di esercizio che noi già sperimentiamo positivamente sulla Foggia Lucera si può attuare in maniera del tutto analoga sulla Foggia Manfredonia”, la riflessione di Cataneo.

A cura di Gianluigi Cutillo, 27 luglio 2021