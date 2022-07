Asl Foggia “da incubo”: 99 giorni per una mammografia bilaterale

FOGGIA, 27/07/2022 – (gazzettamezzogiorno) Oltre tre mesi (99 giorni per la precisione) per una mammografia bilaterale da eseguire nella Asl di Foggia, oltre due mesi (74 giorni) per una Tac all’addome con e senza mezzo di contrasto se si decide di farla nella Asl della provincia BAT, 69 giorni per una colonscopia da eseguire nella Asl di Bari.

Se poi si ha necessità di una Tac al cranio (esame diagnostico altrettanto urgente da eseguire entro 3 giorni), bisogna armarsi di pazienza perché il primo appuntamento utile è fra 21 giorni (nella Asl Foggia), 40 giorni a Bari e addirittura 71 nella BAT. Sono solo alcuni esempi di liste d’attesa nella sanità pugliese: attese estenuanti che costringono i malati a rivolgersi, spesso, alle strutture private.

Morale della favola: per curarsi i pugliesi sono chiamati a mettere mano sempre più al proprio portafogli. Il fenomeno è tristemente noto e i correttivi fino ad oggi applicati (o solo annunciati) hanno sortito quasi sempre scarsi effetti e, comunque, non certo percepiti dai cittadini come quel cambiamento atteso da anni.

La denuncia, l’ennesima di una lunga serie, arriva da parte del segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo che oggi interverrà ad una tavola rotonda a Brindisi sulla «Sanità pubblica da ricostruire» alla quale saranno presenti, tra gli altri, anche l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Rocco Palese e il direttore del Dipartimento regionale Promozione della salute, Vito Montanaro. (gazzettamezzogiorno)