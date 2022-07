Foggia accoglie di nuovo Giorgio Battistella: obiettivo rendergli la bici

Foggia, 27 luglio 2022 – “L’avevamo prospettato pochi giorni fa e ci siamo arrivati, con l’aiuto e il sostegno dei cittadini ed alcuni artisti e studiosi foggiani, ad organizzare questo evento a Parcocittà che ringraziamo per la disponibilità – afferma Pasquale Cataneo uno dei promotori -dimostrando che una Foggia migliore c’è, è viva e vegeta e sta reagendo dando concreta dimostrazione che al danno di uno scellerato, il quale non ha risposto al nostro invito di far ritrovare su ricompensa la bici sottratta, si è invece consolidata e attuata la reazione positiva dei tanti foggiani, onesti e laboriosi, che dalla piazza virtuale aspettiamo domani di persona nell’anfiteatro di Parcocittà alle ore 20.00.

Il prof. Giorgio Battistella, trevigiano, appassionato di Dante e della “Divina Commedia” nel 2021, 700° anniversario della morte del Sommo Poeta, ha pensato ad un itinerario in bicicletta (un’altra delle sue passioni) attraversando l’Emilia Romagna, le Marche, l’Umbria e la Toscana (circa un migliaio di km) in cui poter proporre, ad ogni tappa, una serata dantesca. L’attività è riuscita così bene che ha pensato di riproporla quest’anno anche… in Puglia per un altro migliaio di km circa!