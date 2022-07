(LAREPUBBLICA), SAN GIOVANNI ROTONDO, 27 LUGLIO 2022 – “Sono passato qui a San Giovanni Rotondo per qualche giorno di riposo e salutare i miei genitori prima di ripartire; prima di affrontare questa battaglia elettorale, questa lotta senza sosta“.

Dalla sua casa nel Foggiano l’ex premier Giuseppe Conte è un fiume in piena sui social. In una diretta sul proprio profilo Facebook di 20 minuti, Conte non risparmia bordate ad alcuno degli avversari politici e riassume le ultime ore prima della crisi del Governo Draghi. “Parto da qui con la semplicità del mio paese di origine dove sono cresciuto, nei posti che hanno mi hanno visto formare ed essere quello che sono – dice Conte – Da qui si parte con la massima determinazione, il massimo coraggio perché saranno giorni impegnativi”. Rumors dell’ultima ora parlano di una candidatura alle prossime politiche del 25 settembre nel collegio uninominale della provincia di Foggia.

Al momento, dai pentastellati non arriva alcuna conferma. Conte nella sua diretta Facebook afferma che il M5S si è comportato responsabilmente. “Il segretario del PD Letta ha dichiarato che 20 luglio è stato il giorno dell’irresponsabilità. Francamente non credo che questo possa riguardare il Movimento 5 Stelle, nonostante si sia mosso il pensiero unico nazionale per fornire una soluzione preconfezionata a tutti voi cittadini”. Conte ricorda che: “quel giorno al Senato il Movimento 5 Stelle si è presentato forte, con un documento politico chiaro e trasparente; in quel documento c’era la descrizione di quella che è l’emergenza attuale e di fronte a quella emergenza c’è stata un’agenda che per noi era da discutere e condividere. In quell’agenda abbiamo scritto di lavoratori precari, di coloro che prendono 2,3 euro lordi all’ora. Abbiamo sottolineato l’impegno ad investire nelle fonti rinnovabili e nella lotta all’inquinamento. Abbiamo scritto – prosegue – di sostegno alle piccole e medie imprese e di sostegno ai lavoratori autonomi”.

Ma secondo il leader del M5S “da un lato il premier Draghi ritiene che, pur dopo 18 mesi di Governo, la dialettica politica debba rimanere definitivamente esiliata; dall’altro canto le forze di centrodestra ne hanno approfittato per attaccarci insieme ad Italia Viva e con Insieme per il Futuro. Siamo – aggiunge – stati bullizzati davanti al Parlamento e davanti a tutti cittadini. Non ci siamo opposti al fatto che il Governo potesse continuare, ma è chiaro che a quel punto il centrodestra, Lega e Forza Italia hanno chiaramente testimoniato che volevano noi fuori e volevano interrompere questa azione di Governo”. Intanto Conte ricorda che: “Il Governo Draghi sin dall’inizio avuto il sostegno del M5S” ma che in questi 18 mesi “abbiamo assistito ad uno smantellamento delle riforme. E’ stato evaporato più che abrogato il cashback che aveva dato grande spinta al ritorno dei consumi nel periodo della pandemia e del lockdown. Il reddito di cittadinanza è stato aggredito quotidianamente: una misura di protezione sociale che ci ha consentito di salvare 1 milione di persone, dati ISTAT, dalla povertà. Abbiamo continuato con le riforme del PNRR grazie ai 209 miliardi che abbiamo portato a casa durante il Conte 2. Abbiamo ottenuto il 6,6% di Pil grazie alla legge di Bilancio 2020. Anche il super bonus è stata una misura presa di mira pubblicamente e che ci ha consentito di arrivare a un livello di occupazione importante: 650 mila lavoratori sono stati occupati per via diretta e indiretta”.

Un cenno poi alla data del 25 settembre: “ci sarà il voto utile” – dice -. “O si vota la Meloni e si vota, quindi, il centro destra oppure si vota Letta. Calenda – aggiunge – dice se stesso. Forse Renzi dirà di se stesso; ci si metteranno in mezzo Di Maio, Brunetta”. Ma per Conte: “Ci sarà una sorpresa, un terzo incomodo, il M5S con la sua agenda progressista e sociale. Ci batteremo per tutelare le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi e saremo accanto a tutti i poveri che non riescono a sopravvivere. Per i nostri ragazzi che al momento sono senza prospettive e vivono di precariato. Ci batteremo per il salario minimo: 9 euro lordi l’ora sarà la soglia della dignità”.