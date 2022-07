MANFREDONIA (FOGGIA), 27/07/2022 – Divieto di sosta e fermata temporaneo e chiusura totale al traffico veicolare in Lungomare Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via del Porto e via Campanile, dalle ore 18.00 del 30 luglio 2022 alle ore 02.00 del giorno 31 luglio 2022, al fine di consentire lo svolgimento dell’evento denominato “La notte delle meraviglie” in Piazza Maestri D’Ascia.

Divieto di sosta e fermata temporaneo e chiusura totale al traffico veicolare in Lungomare Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via del Porto e via Campanile, dalle ore 18.00 del 31 luglio 2022 alle ore 02.00 del giorno 1 agosto 2022, al fine di consentire lo svolgimento dell’evento denominato “Orchestra all’Italiana di Alfio Lombardi- tributo a Renzo Arbore” in Piazza Maestri D’Ascia.