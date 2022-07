PD Manfredonia: “Ecco le strade interessate da interventi di manutenzione”

Un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e dal consigliere regionale Paolo Campo che permetterà di garantire una viabilità più sicura e meno impattante anche ai manfredoniani. Le strade che saranno interessate dagli interventi di manutenzione sono le seguenti:

Via Scaloria, Via La Giulia, Via Pastini, Via Tomaiuolo, Traversa via degli Iris, Piazza delle Messi, Via degli Ulivi, Via Candelaro, Via del Tavoliere, Via degli Asparagi, Via degli Asfodeli, Via delle Antiche Mura (nel tratto compreso tra Via Campanile e Via Arcivescovado), Via Campanile (nel tratto compreso tra Via 1 Maggio e Via San Lorenzo), Via Arcivescovado (nel tratto compreso tra Via delle Antiche Mura e Via Tribuna), Via delle Antiche Mura (nel tratto compreso tra Via San Francesco e Via G. Palatella), Via G. Palatella (nel tratto compreso tra Via 1 Maggio e Corso Manfredi), Lungomare Nazario Sauro (nel tratto compreso Via Campanile e Largo Diomede), Viale Miramare (nel tratto compreso tra Piazzale Ferri e Via A. Volta), Via Tribuna (nel tratto compreso tra Via Scaloria e Via Torre dell’Astrologo),

Via Torre dell’Astrologo (nel tratto compreso tra Via Tribuna e Via delle Antiche Mura), Via delle Antiche Mura (nel tratto compreso tra Via Torre dell’Astrologo e Via Scaloria), Via XXIV Maggio, Via della More (nel tratto compreso tra Parco del Cedri e Via dei Gelsi-Chiesa Sacra Famiglia), Via G. di Vittorio (nel tratto compreso tra traversa Località Conte di Troia e Impianto di distribuzione carburanti Energas), Lungomare del Sole (nel tratto compreso da Via Aurelio Lucio e Via delle Alghe), Via Foggia (nel tratto compreso tra i binari del tratto Foggia-Manfredonia e Ponticello Acque Alte),

Piazzetta del Daino, Via Console Claudio (nel tratto compreso tra Viale Foggia e Via degli Eucalipti), Viale Stella Maris (metà carreggiata), Viale Manfredonia, Passeggiata Archeologica, Via Martin Luther King (nel tratto compreso tra Via G. di Vittorio e Via U. Giordano), Via di Vittorio, Viale Padre Pio.Il buon lavoro svolto dai rappresentanti del Partito Democratico nelle sedi istituzionali e la collaborazione con gli amministratori del territorio sta portando risultati tangibili ai cittadini”.