Riuniti di Foggia, il nubifragio fa allagare il Deu (VIDEO)

FOGGIA, 27/07/2022 – (gazzettamezzogiorno) Violenti nubifragi si stanno verificando nel pomeriggio su tutta la provincia di Foggia, in particolar modo nel capoluogo e sul Gargano.

La pioggia battente ha allagato il D.E.U. – Dipartimento Emergenza Urgenza del capoluogo dauno. L’edificio è di nuova costruzione ma le infiltrazioni d’acqua sono riuscite a penetrare le intercapedini della struttura e il risultato è questo mostrato nel video. Corridoi e reparti allagati. In via Matteotti invece il forte temporale ha provocato la caduta di un albero e di un palo della luce: per fortuna non ci sono stati feriti. (gazzettamezzogiorno)