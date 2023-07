Cerignola, “Il Coraggio dei Colori”: presentati gli elaborati vincitori

CERIGNOLA (FOGGIA) – Si è concluso ieri, in villa comunale, il progetto “Il Coraggio dei Colori” che ha raggiunto l’obiettivo di riqualificare diversi quartieri di Cerignola con interventi decorativi, l’aggiunta di arredo urbano, attività ludico-ricreative.

Nella serata conclusiva, poi, sono stati presentati i progetti vincitori del concorso di idee per la realizzazione della nuova Piazza Duomo e del nuovo Largo Matera (Terra Vecchia).

“È stata un’esperienza entusiasmante- commenta il consigliere comunale Mariarosaria Divito- basata sulla condivisione di un’idea con i residenti dei quartieri interessati. Dalla scala della legalità al murales in Piazza del Cinquecentenario, dalla panchina dell’inclusione in piazza della Repubblica ai laboratori con i ragazzi per finire alla premiazione del balcone fiorito: la nostra idea di città ha incrociato il concetto di bellezza e soprattutto la voglia di fare rete con il mondo delle associazioni e dei cittadini, che sono diventati attori di una piccola rivoluzione nel tessuto urbano”.

Nello spettacolo finale, dedicato ai più piccoli, si sono alternati maghi, artisti di strada e animatori per celebrare l’ultimo passaggio di un progetto iniziato a giugno.

Soddisfazione da parte dell’assessore al welfare e vicesindaco Maria Dibisceglia: “Si è trattato di una serie di iniziative mirate rese possibili grazie all’impegno delle cooperative Un sorriso per tutti, AIDP, parrocchia di Sant’Antonio e Sanità Sociale. Abbiamo trasferito i nostri valori, che sono quelli più intimi di una intera città, ai giovani e meno giovani: abbiamo decorato, abbellito, vivacizzato la città di Cerignola attraverso una sinergia costante con i cittadini. In molti ci hanno chiesto di ripetere questa esperienza e accettiamo la sfida: stiamo infatti già individuando i nuovi quartieri da rigenerare”, dice l’assessore.



Nel corso della festa conclusiva de “Il Coraggio dei Colori” sono stati presentati gli elaborati del concorso di idee per la realizzazione di Piazza Duomo e Largo Matera nel quartiere Terra Vecchia. Per il rifacimento della piazza antistante la Cattedrale la commissione ha scelto il progetto elaborato di Sara Musarò; per la “porta” del Borgo Antico, invece, è stato scelto il progetto di Antonello Sado.

“Sono stati otto, in totale, i progetti presentati- rimarca il sindaco Francesco Bonito- per la realizzazione delle nuove piazze che rappresentano il biglietto da visita di Cerignola. Non sarà l’unico passaggio di apertura alla città: diffonderemo nei prossimi giorni gli elaborati su tutti i canali per aprirci ad eventuali e nuovi suggerimenti e contributi da parte della Città proprio perché toccheremo il dna della cerignolanità, come piazza Duomo e Largo Matera, e questo necessita del più ampio coinvolgimento. Il progetto “Il Coraggio dei Colori” inaugura un nuovo modo di concepire le opere pubbliche, che di sicuro andremo a replicare mettendo al centro la condivisione, la concertazione e la partecipazione”, chiosa il primo cittadino.