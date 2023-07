Stornara, sindaco Nigro: “Smantellato il ghetto in località Contessa”

Statoquotidiano.it, 27.07.23. – Riportiamo il comunicato stampa del sindaco di Stornara, Roberto Nigro.

Nel rispetto della legalità, oggi possiamo scrivere una delle pagine più belle per il nostro Paese.

Come promesso nei mesi scorsi, l’impegno politico mio e di tutta l’amministrazione è stato mantenuto.

Finalmente il “ghetto” in località Contessa è stato SMANTELLATO. Da oggi 106 famiglie, censite e in regola, saranno trasferite nei nuovi alloggi temporanei dell’area in zona Visciolo. I nuovi 28 container, a norma e contenenti tutti i servizi di base, garantiranno una dimora dignitosa a queste persone e soprattutto non sarà tollerata alcuna situazione di illegalità.

Come primo cittadino, ho garantito da subito il buon fine dell’operazione, mettendoci la faccia e muovendomi sempre in prima linea. Oggi è doveroso ringraziare tutta la macchina amministrativa. Grazie ai consiglieri comunali, oggi presenti a supportare le operazioni, Pina Campagna, Alessandro Grandone, Iagulli Antonio e Bianchino Francesco, agli uffici comunali tecnico e servizi sociali con le nostre assistenti sociali molto professionali, ma soprattutto a Sua Eccellenza il Prefetto di Foggia, al Questore, al Comandante dell’Arma dei Carabinieri, alla Regione Puglia, al Commissariato di Cerignola, al Comando Carabinieri di Cerignola e alla Polizia locale.

Voglio ringraziare inoltre la nostra Caserma dei Carabinieri di Stornara per l’impegno profuso in questi 2 anni supportando l’amministrazione in questa operazione.

Grazie alle associazioni Stornara Sanitas e Grisu per il supporto.

Si ringraziano anche la ditta Curimmobiliare per la realizzazione del campo e la ditta Transporter dei fratelli Posillipo per il supporto logistico.

Intendo condividere con voi, cari cittadini, questo risultato, pur nella consapevolezza che non c’è molto da festeggiare, perché ricordo ancora con dolore la morte dei due bambini rom. Pian piano e con duro lavoro stiamo ripristinando tutte le criticità che riguardano il nostro Paese, soprattutto dove ci sono altri insediamenti abusivi, ma con impegno, duro lavoro vi dimostreremo di amare il nostro Stornara e di risolvere tutti i problemi.

Il sindaco Roberto Nigro