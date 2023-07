In memoria dei fratelli Luciani, brutalmente uccisi dalla mafia

FOGGIA – 9 agosto 2017. Il tempo passa, la memoria resta. 6 anni fa Luigi e Aurelio Luciani, due onesti cittadini di San Marco in Lamis, sono stati brutalmente uccisi dalla mafia. Un dolore lancinante che ha colpito i familiari e la cittadinanza tutta.

Paolo Borsellino ci ha detto che è normale avere paura.

E’ una emozione fisiologica dell’essere umano e sicuramente la mafia utilizza modalità che tendono a incutere paura e terrore. Ma se la paura è accompagnata dal coraggio, dalla perseveranza e dal senso del NOI, possiamo riuscire a non farci sopraffare e continuare con impegno attivo a lottare contro tutte le mafie.

Per questo, per tenere viva la memoria di Luigi e Aurelio e unire le nostre forze per rinnovare il nostro quotidiano impegno ci ritroveremo mercoledì 9 agosto dalle ore 8:00.

Confermata la presenza di Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, che, come ogni anno, non mancherà di far sentire la sua presenza e vicinanza, e di tutti i presidi cittadini di Libera della provincia di Foggia. Tante le istituzioni civili e militari che hanno aderito e numerose le organizzazioni coinvolte.

Sarà fondamentale la presenza di ciascuno per essere vicini alla famiglia di Luigi e Aurelio, per

fermarci a riflettere e per esprimere insieme il nostro “No” alle mafie ed a tutte le forme di

violenza e sopraffazione.

Questo il programma della giornata del 9 agosto:

Ore 8:00 – commemorazione e deposizione corone presso la vecchia stazione di San Marco in Lamis, luogo della strage.

Ore 09.30 – Celebrazione eucaristica presso Chiesa SS. Annunziata. A seguire interventi delle Istituzioni presenti, dei familiari e chiusura di don Luigi Ciotti.

La cittadinanza tutta è inviata a partecipare