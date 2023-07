Incendi sul Gargano. La Salandra: “Chi dà fuoco al bosco è senza Dio”

“Anche solo immaginare la natura eventualmente dolosa degli incendi che in queste ore stanno affliggendo il Gargano, ma anche Salento, Calabria, Sicilia, fa uscire fuori di senno: chi dà fuoco al bosco è un senza Dio“.

Lo fa sapere l’On. Giandonato La Salandra (Fratelli d’Italia), componente della Commissione Agricoltura della Camera, rammaricato e vicino alle popolazioni colpite. Sono arrivati i Canadair e sono stati messi al sicuro cittadini e turisti ma la perdita di superfici boscate resta un danno incommensurabile.

Non è la prima volta che il Gargano brucia ma stavolta è doveroso capire, a latere di tutto, se gli attuali processi e procedure della attività di AIB di (antincendio boschivo) rispondano effettivamente alle specificità del territorio e comprendere le effettive capacitá e i tempi di intervento delle varie forze in campo. In questo ambito di riflessione, un ruolo chiave è quello del DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco, che spesso non è in grado di intervenire con la necessaria tempestività a causa della distanza che separa il luogo dell’incendio dalle Caserme.

“Dalle informazioni che recupero sulle attività in campo, credo sia opportuno modificare l’attuale impianto normativo, creando un sistema che rafforzi e meglio valorizzi le attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento, magari prevedendole anche in capo ai Carabinieri Forestali che, nel caso del Gargano, conoscono in maniera approfondita il territorio e le sue peculiarità, tenendo conto che il sistema delle Caserme dei Vigili del Fuoco risulta purtroppo insufficiente“, conclude La Salandra.