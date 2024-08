Brindisi: arriva anche in Puglia la droga Wax, arrestato spacciatore

Tra le altre droghe ne spacciava anche una sintetica “emergente” chiamata wax, ad alto rischio overdose avendo l’80% di Thc. La sua attività di spaccio la divideva tra Fasano e Monopoli e proprio il nucleo antidroga dei carabinieri della Compagnia monopolitana si era messo sulle sue tracce fino ad arrestarlo nel Comune brindisino.

A finire in manette il 22enne Antonio Scolozzi, già noto alle forze dell’ordine, mentre un 16enne che era con lui è stato denunciato a piede libero. I militari dell’Arma monopolitana hanno fermato il giovane in via Roma e lo hanno condotto presso la sua abitazione nel centro storico di Fasano dove vi era anche il minore. I carabinieri hanno chiesto ai due se avessero droga in casa ricevendo risposta negativa. Ma le indagini preventive dimostravano il contrario e questo i militari lo sapevano e così hanno deciso di perquisire prima lui e poi l’abitazione. Addosso al 22enne sono state trovate undici dosi di hashish per un peso complessivo di quasi dieci grammi.

La perquisizione

Nell’appartamento si è partiti dalla cassaforte dove sono state rinvenute due dosi di cocaina (una di 2,45 grammi e l’altra di 0,35), un’agendina contenenti nomi e cognomi con tanto di droga fornita, un bilancino di precisione, una forbicina con le lame intrise di hashish e una busta contenente 275 euro in contanti. Nel freezer del frigorifero sono state trovate 13 buste in cartone contenenti marijuana per un peso complessivo di 144,06 grammi. Nel frigorifero, invece, c’erano un borsello contenente dei vasetti in vetro contenenti Crumble Wax e Wax. Detto della pericolosità di questa droga il suo nome deriva dall’aspetto poiché somiglia infatti alla cera d’api e viene estratta attraverso dei solventi. Al vaglio della scientifica anche altri contenitori in cui vi erano sostanze sconosciute. In cucina, poi sono stati trovati diversi coltelli e forbici con le lame intrise da hashish, altre due dosi di hashish e quasi 8 grammi di marijuana oltre ad un bilancino di precisione sul cui piatto vi erano tracce di hashish.

Infine in camera da letto, oltre ad altre due dosi di hashish è stato rinvenuto tutto materiale per il confezionamento della droga come bustine trasparenti e alcune basi in polietilene espanso a cassette alveari con all’interno 275 vasetti utilizzati per confezionare sostanze gelatinose. E’ stato anche perquisito il minorenne che è stato trovato in possesso di due dosi di hashish. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Per il 22enne sono così scattate le manette mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero. Processato per direttissima il giovane si è visto confermare l’arresto con il giudice che ne ha disposto il trasferimento ai domiciliari. Il sequestro di Crumble Wx e Wax allarma non poco le forze dell’ordine. Questa droga si fuma come il crack ha l’effetto al quadrato dell’hashish.

Il Wax è la droga che più di tutte, al momento, spopola tra i giovani proprio per l’alto principio attivo. Da 100 grammi si possono ricavare oltre tremila dosi. Si chiama “cera” perché l’aspetto e la consistenza sono del tutto simili a quelli della cera d’api, ma si tratta di un concentrato di hashish. Va da sé che per ottenere il Wax si procede con un’estrazione chimica. Si utilizza il butano, un gas liquefatto in grado di separare i cannabinoidi e i terpeni dalle cime di cannabis per ottenere il principio attivo in una concentrazione molto alta. Soprannominata anche “droga dell’euforia” è molto pericolosa per gli effetti soprattutto allucinogeni.

Lo riporta Quotidiano di Puglia.