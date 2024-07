Riceviamo e pubblichiamo

Cara avvocata, Lei ha tutto il diritto di difendere il suo assistito, ma lo faccia con le parole giuste! L’uso delle parole è fondamentale!

Nel 2024 dobbiamo ancora sentire: ” lieve entità ” “quasi maggiorenne” “unico episodio “… le cose non cambieranno mai! Attraverso le parole possiamo eliminare quella zona grigia tra vittima e colpevole in questo caso. Cara avvocata, anche se la ragazza fosse stata maggiorenne e l’episodio unico, la gravità è la stessa! Se Lei è abituata a ragionare per categorie mentali chiuse, soprattutto giuridiche, mi chiedo come mai si è persino candidata con il fine nobile di migliorare la nostra città? Forse non ha ben capito che una città si migliora partendo dalla mentalità e Lei ha perso un’occasione buona per contribuire come donna e cittadina. Il suo ruolo, se pur legittimo, non la esime ad attenzionare le parole perché ci sono altre donne che ascoltano e possiamo aiutare le vittime a sentirsi più forti ad affrontare la loro situazione, incoraggiandole a cercare aiuto. Un consiglio: impari ad esercitare l’empatia con la E maiuscola, non quella di parte: potrebbe esserle utile nella sua professione e soprattutto nella vita!

OGNUNO DI NOI PUÒ CONTRIBUIRE A CREARE UN MONDO SENZA VIOLENZA DI GENERE. Anche Lei Signora Starace.

A cura di Lucia Piemontese, cittadina di Manfredonia.