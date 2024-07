Foggia. È successo questa mattina in via Manfredonia quando due veicoli sono entrati in collisione per cause ancora da accertare dalla Polizia Locale intervenuta sul posto.

5 in tutto i feriti di cui 4 in prognosi riservata; si tratta di due adulti e due bambini che viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto.

Sul posto, ambulanze del 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale per i rilievi del sinistro.

Lo riporta vocedifoggia.it

Fonte image vocedifoghia.it