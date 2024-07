Inaugurazione Casa Del Made In Italy a Taranto

EX ILVA, OGGI IL PRESIDENTE EMILIANO A TARANTO E LEPORANO CON IL MINISTRO URSO INAUGURATA ANCHE LA PRIMA CASA DEL MADE IN ITALY IN PUGLIA

“Abbiamo creato, grazie alla città e ai cittadini soprattutto, un clima nel quale il governo sta lavorando per la soluzione della crisi dell’ex Ilva mi auguro con maggiore trasparenza e con maggiore intelligenza rispetto ai passati governi. E soprattutto mi auguro con un bando che favorisca la decarbonizzazione”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell’inaugurazione questo pomeriggio a Taranto, della prima Casa del Made in Italy in Puglia, nel palazzo di Poste Italiane, insieme aI ministro Adolfo Urso e al sindaco Rinaldo Melucci.

A proposito della crisi dell’indotto Emiliano ha detto: “Siamo pronti a fare tutto quello che è possibile e che ci viene consentito di fare. Siamo pronti a mettere a disposizione, come avevo più volte detto, l’avanzo di amministrazione della Regione Puglia: se ci viene sbloccato e se possiamo impiegarlo in questa crisi, lo faremo ben volentieri”.

Il futuro dello stabilimento siderurgico è anche il tema degli incontri istituzionali in corso questo pomeriggio nella sede della Prefettura di Taranto e di questa sera a Leporano dove Emiliano interverrà al dibattito di apertura della 10^ edizione della festa USB, alle 20.30, sul tema “Da Arcelor Mittal alla Cedu, la storia” con il ministro Urso e Franco Rizzo, Esecutivo Confederale USB. Riguardo invece all’inaugurazione della Casa del Made in Italy, sede dell’ispettorato territoriale del Mimit che punta a diventare un punto di riferimento per cittadini e imprese, Emiliano ha commentato: “Ci fa molto piacere che con un’operazione intelligente, anche dal punto di vista del risparmio, si utilizzi questa struttura che era di Poste Italiane per promuovere lo sviluppo economico. Siamo a disposizione del governo e del ministero per rafforzare la capacità di questa struttura di operare nell’ambito dello sviluppo economico. La Regione Puglia nei nove anni della mia presidenza è cresciuta dal punto di vista economico a un ritmo doppio rispetto a quello dell’Italia come PIL. Questo significa che le politiche economiche di promozione dello sviluppo hanno avuto un grande successo. Oggi abbiamo fatto la cabina di regia della ZES con il presidente del consiglio Meloni. Stiamo a vedere se il disegno strategico del superamento della questione meridionale avrà successo”.