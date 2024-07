L’annuncio ufficiale del ministero della Cultura è giunto poco dopo le 13 di sabato 27 luglio: “Il Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito a Nuova Delhi nella 46esima sessione, ha deliberato l’iscrizione della ‘Via Appia. Regina Viarum’ nella Lista del Patrimonio Mondiale che diventa così il 60esimo sito italiano riconosciuto dall’UNESCO”.

La candidatura è stata promossa direttamente dal ministero della Cultura, con il supporto di quattro regioni (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, ovvero quelle attraversate dal tracciato della via Appia), 13 Città metropolitane e Province, 74 Comuni, 14 Parchi, 25 Università. Al processo ha partecipato il ministero degli Esteri insieme alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra della Santa Sede.

Esprime soddisfazione il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “L’UNESCO ha colto l’eccezionale valore universale di una straordinaria opera ingegneristica che nei secoli è stata essenziale per gli scambi commerciali, sociali e culturali con il Mediterraneo e l’Oriente”. Il dossier di sostegno della candidatura ha illustrato il valore ingegneristico dell’opera, sottolineando il carattere innovativo dell’intervento umano in un territorio vasto e articolato.

Il tracciato fu iniziato nel 312 a.C. dal censore Appio Claudio Cieco (da lui il nome “via Appia”) per collegare Roma a Capua, in Campania. Fu poi prolungato fino a Benevento, Venosa, Taranto e Brindisi, il porto che Roma sviluppò come testa di ponte verso la Grecia e l’Oriente. Ideata per esigenze militari, la via Appia divenne strada di grandi comunicazioni commerciali, modello delle successive imprese ingegneristiche miranti a collegare i luoghi e favorirne lo sviluppo.

La Via Appia, spesso chiamata “Regina Viarum” (Regina delle strade), rappresenta un simbolo di straordinaria ingegneria e innovazione. Il suo tracciato attraversa paesaggi vari e ricchi di storia, testimoniando l’importanza strategica e culturale che ha avuto nel corso dei secoli. La sua costruzione permise non solo un rapido spostamento delle truppe romane, ma facilitò anche l’integrazione economica e culturale delle diverse regioni dell’Impero.

Il progetto per il riconoscimento dell’UNESCO ha visto una sinergia tra istituzioni locali e nazionali, enti di ricerca e università, dimostrando l’importanza della collaborazione per la valorizzazione del patrimonio culturale. Questo riconoscimento non solo celebra il valore storico e culturale della Via Appia, ma promuove anche il turismo sostenibile e la conservazione dei beni culturali lungo il percorso.

La Via Appia è costellata di monumenti e resti archeologici che ne raccontano la storia. Tra questi, i resti di antiche ville, tombe monumentali e acquedotti, che testimoniano l’ingegno romano e la loro capacità di trasformare il territorio. Ogni tratto della via offre uno spaccato diverso della storia romana, rendendola un museo a cielo aperto che attraversa il cuore dell’Italia.

Il riconoscimento dell’UNESCO arriva in un momento in cui cresce l’interesse per il turismo culturale e sostenibile. La valorizzazione della Via Appia non solo attirerà visitatori da tutto il mondo, ma sensibilizzerà anche l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione del patrimonio storico. Il sito, con il suo valore universale eccezionale, rappresenta un’opportunità per educare le generazioni future sull’importanza della storia e della cultura.

La decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale di includere la Via Appia nella lista dei siti UNESCO sottolinea il riconoscimento del suo valore non solo per l’Italia, ma per tutta l’umanità. È un traguardo che celebra l’eredità di un’opera che ha attraversato millenni, rimanendo un simbolo di connessione e scambio tra culture diverse. Il prossimo passo sarà garantire la sua tutela e promozione, affinché possa continuare a raccontare la sua storia alle future generazioni.

In conclusione, l’iscrizione della Via Appia nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO rappresenta un riconoscimento prestigioso che premia gli sforzi congiunti di numerosi enti e istituzioni. Questo evento rafforza l’orgoglio nazionale per un patrimonio che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della civiltà occidentale e sottolinea l’importanza della conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

FONTE RAINEWS.IT.

DI SEGUITO LA DICHIARAZIONE DI NICOLA GATTA SULL’INGRESSO DELLA VIA APPIA NEL PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO:

“La Via Appia entra ufficialmente nel patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Questa notizia per me ha un valore altissimo, anzitutto per la mia terra, che è attraversata da questa fondamentale arteria, (soprattutto nei territori di Troia, Ordona, Ascoli Satriano, Casteluccio dei Sauri, Stornarella e in un tratto importantissimo tra Celle San Vito e Faeto, una posta chiamata Mutatio Aquilonis che rappresentava una tappa obbligata per il cambio dei cavalli), ma anche perché ai tempi della mia presidenza, l’amministrazione provinciale

investì 500mila euro per realizzare la manutenzione dello storico ponte romano sul torrente Carapelle, nei pressi di Ascoli Satriano e firmò un protocollo d’intesa intitolato proprio ‘Via Appia, Regina Viarum’ finalizzato alla candidatura UNESCO.

Tra l’altro, proprio a gennaio è stato riportato alla luce un tratto di Via Appia nei pressi di Rocchetta Sant’Antonio.

Sono felice per questa notizia, poiché sento di aver contribuito ad una candidatura giunta direttamente dal ministero alla cultura, che è il frutto di un lavoro congiunto di Regioni (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), 13 città metropolitane e province, 74 comuni, 14 parchi e 25 università.

La Capitanata è una terra che merita la valorizzazione dei camminamento, come accade in Spagna per quello di Santiago de Compostela, perché la nostra via Francigena, o Traiana, o Appia Traiana, come si voglia chiamarla in base ai tratti, possa ritornare un riferimento turistico, una meta di pellegrinaggi e dei flussi economici, come è accaduto per diversi secoli”.