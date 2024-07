Mamma rifiutata all'ingresso del lido per una borsa termica: scoppia l'indignazione a Ischitella. "Vergogna"

Ischitella, 27 luglio – Questa mattina, un episodio ha sollevato un’ondata di indignazione. Una madre ha denunciato di essere stata respinta all’ingresso di un lido a Ischitella, a causa di una borsa termica contenente omogeneizzati di frutta e acqua per la sua figlia di 10 mesi.

“Vergognatevi,” ha dichiarato la donna, visibilmente scossa. “Non potevo credere che mi avrebbero negato l’accesso per una borsa termica con cibo per la mia bambina”.

Secondo il racconto della madre, il personale del lido ha impedito l’accesso a lei e alla sua bambina dopo aver controllato la borsa termica. La donna, che desidera rimanere anonima, ha spiegato che all’interno della borsa vi erano solo omogeneizzati di frutta e bottigliette d’acqua, necessari per l’alimentazione della sua figlia di 10 mesi. “Sono rimasta incredula davanti a tanta insensibilità. Ho cercato di spiegare che si trattava di cibo per un neonato, ma non hanno voluto sentire ragioni.”

L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social media, scatenando una valanga di reazioni. Numerosi utenti hanno espresso solidarietà alla madre e criticato aspramente la rigidità delle regole del lido.

Lo riporta casertanews.it

Questo episodio ha riacceso il dibattito sulle regole applicate dai lidi e sulla loro rigidità. Molti sostengono che i regolamenti debbano essere flessibili e adattabili alle diverse situazioni, soprattutto quando si tratta di esigenze specifiche come quelle dei neonati.