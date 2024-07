Manfredonia abbraccia la sostenibilità: "Arte e Spettacolo per un futuro verde"

Manfredonia. Ieri, Venerdì 26 luglio 2024, si è tenuto un incontro al Teatro comunale “Lucio Dalla” su “Arte e spettacolo dal vivo per un futuro sostenibile – Manfredonia diventa teatro di sostenibilità ambientale”, alla presenza del neo eletto sindaco della Città, Domenico La Marca e le assessore Cecilia Simone, Maria Teresa Valente e Rita Valentino.

Come da manifesto, sono intervenute diverse figure legate alla cultura, allo spettacolo ed all’associazionismo. Ma diversi sono stati anche gli interventi tra il pubblico, in cui erano presenti molti giovanissimi. Tema centrale la sostenibilità, declinata nelle varie accezioni (economica, ambientale e sociale) e come il teatro possa e debba essere sostenibile.

Partendo dal concetto di Criteri Ambientali Minimi (CAM), così come enunciati dal Decreto 23 giugno 2022, gli interventi si sono concentrati su come il teatro possa diventare centro pulsante per contribuire a formare una comunità consapevole che possa attuare comportamenti sostenibili.