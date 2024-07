Manfredonia, 26 luglio 2024 – Il Sindaco di Manfredonia, dott. Domenico La Marca, ha emesso un’ordinanza sindacale urgente in materia di incolumità pubblica, registrata come Ordinanza n. 5 del 26/07/2024. La decisione si basa su una comunicazione ricevuta dal Comando dei Carabinieri di Foggia – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, relativa agli esiti ispettivi sul parco divertimenti Acquapark situato in località Ippocampo.

Controlli e irregolarità tiscontrate

La comunicazione dei Carabinieri, protocollata al comune il 25 luglio 2024, ha evidenziato gravi irregolarità riguardanti gli scivoli acquatici del parco. In particolare, è stato rilevato il divieto di esercizio per due scivoli identificati dai codici rilasciati dall’amministrazione comunale di Manfredonia: 071029-0001/2015 e 071029-0014/2019. Questo divieto era già stato disposto con una nota del comune (settore I, prot. 26918 del 7 giugno 2023).

Inoltre, la stessa comunicazione comunale ha evidenziato la mancata acquisizione del codice identificativo per un altro scivolo preesistente, autorizzato con protocollo n. 432/2012 dell’11 luglio 2012. Questa irregolarità permane, come confermato dalla nota prot. N. 35099 del dirigente comunale del settore I, pervenuta in data odierna.

Considerazioni per la sicurezza pubblica

Alla luce della notevole affluenza all’Acquapark, soprattutto nei fine settimana, e del conseguente rischio per l’integrità fisica dei fruitori, il Sindaco ha ritenuto necessario intervenire con urgenza. L’attualità del pericolo di cedimenti strutturali degli scivoli e il rischio concreto di danni gravi alle persone hanno imposto un intervento immediato per impedire l’uso degli scivoli incriminati.

Ordinanza di chiusura

In base ai poteri conferiti dall’art. 54, comma 4 del D. lgs n. 267/2000, il Sindaco ha ordinato la chiusura immediata degli scivoli acquatici denominati Vortex e Wide Ride, nonché dello scivolo privo di codice identificativo, già esistente al momento dell’autorizzazione prot. 432/2012. La chiusura rimarrà in vigore fino alla regolarizzazione delle condizioni di esercizio delle strutture interessate.

Conseguenze e possibilità di ricorso

L’ordinanza avverte che la violazione delle disposizioni comporterà sanzioni ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. Inoltre, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio online. In alternativa, è possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione.

Diffusione e notifiche

Per garantire l’immediatezza dell’esecuzione, l’ordinanza sarà notificata al legale rappresentante di Acquapark via PEC e presso il parco divertimenti tramite la polizia locale. Inoltre, il provvedimento sarà trasmesso al Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia, al Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri di Foggia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia e al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

“L’ordinanza sarà pubblicata oltre che all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per garantire una diffusione adeguata”. Lo rende noto il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca. (ATTO IN ALLEGATO – Ordianza Sindacale n 5 del 26072024_signed-1