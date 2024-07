Michele Merla, Sindaco di San Marco in Lamis, Annuncia Partecipazione al Progetto CO.sTA.

l sindaco Michele Merla ha annunciato con entusiasmo la partecipazione del comune di San Marco in Lamis al progetto regionale “CO.sTA.!“, promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e Puglia Promozione. Questo ambizioso progetto, con un finanziamento di 1,3 miliardi di euro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a rivoluzionare il turismo in Puglia.

Dettagli del Progetto CO.sTA.!

Obiettivi:

Innovare il turismo partendo dalle coste pugliesi fino alle aree interne.

Creare Comunità Turistiche Accessibili.

Introdurre nuovi metodi di accoglienza e ospitalità.

Struttura:

Progetti Pilota: Sono previsti sette progetti pilota, ciascuno finanziato e supportato attraverso la creazione di Patti Territoriali.

Collaborazione: Questi patti prevedono la collaborazione tra Enti Territoriali e soggetti privati del settore turistico per garantire un approccio integrato e inclusivo.

Coinvolgimento Locale: Michele Merla ha sottolineato l’opportunità per Enti del Terzo Settore (Ets) e operatori turistici privati di partecipare attivamente alla costruzione e sviluppo dei progetti.

Prossimi Passi

Il 1 agosto, Merla e altri rappresentanti locali si recheranno a Manfredonia per la firma della costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) presso il Notaio Arena. Questa associazione sarà fondamentale per la gestione e l’implementazione dei progetti nell’ambito del programma CO.sTA.!.

“Siamo molto soddisfatti di essere parte di questo grande progetto. Ci sarà spazio per le Ets e per progetti da sviluppare insieme ai privati del settore turistico. Questo segna un nuovo capitolo per il turismo a San Marco in Lamis e in tutta la regione Puglia, offrendo nuove opportunità di sviluppo economico e inclusione sociale.”

L’iniziativa CO.sTA.! rappresenta una svolta significativa per il turismo in Puglia, puntando su innovazione, accessibilità e collaborazione tra pubblico e privato. La partecipazione di San Marco in Lamis a questo progetto testimonia l’impegno del comune a migliorare e diversificare l’offerta turistica, rendendola più accessibile e

sostenibile.

di Angelo Ricky Del Vecchio, sanmarcoinlamis.it