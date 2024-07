Manfredonia. “Buongiorno Sindaco. Sono Lea Tomaiuolo, una cittadina di Manfredonia. Questa sera verrà premiato a Palazzo San Domenico con il patrocinio del comune di Manfredonia una persona con condanna di secondo grado per violenza sessuale su minore in corte di appello di Bari. A malincuore e con un nodo alla gola le scrivo che quella ragazza ancora diciassettenne violata nel furgone sono io. È stato difficile per me affrontare quel momento di violenza, che non auguro a nessuno, e dover rivivere quei momenti durante il primo grado in aula e definitivamente in corte di appello di Bari. Ancora rabbrividisco leggendo le parole della sentenza, che pur condannando chi mi ha commesso violenza fanno male, perché le ferite di chi ha subito violenza sessuale non rimarginano”.

E’ quanto scrive in un post inviato anche a StatoQuotidiano.it Lea Tomaiuolo, una cittadina di Manfredonia, “ragazza ancora diciassettenne violata in un furgone” a Manfredonia, con fatti che poi determinarono “la condanna anche in secondo grado per violenza sessuale su minore in corte di appello di Bari”.

“Fa male pensare che la mia città conceda un evento pubblico (‘Ode alla vita’) in cui il condannato venga addirittura premiato. Spero lei possa comprendere, approfondire e agire affinché venga rivista la selezione dei premiati. La violenza sulle donne non è un tema da poco, va affrontata ogni giorno anche con questi gesti. Confido nel suo dovere morale e etico di primo cittadino. Vi ringrazio e resto disponibile se ha voglia per una chiacchierata di approfondimento,

Grazie Lea”.

FOCUS