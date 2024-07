Pino Delle Noci: “Attenti alla TARI”

Attenti alla TARI

E’stato recapitato, ai contribuenti “pagatori”, l’avviso di pagamento della TARI. Questa volta non intendo polemizzare sulla esosa tassa dei rifiuti che continuano a invadere tutto il nostro territorio. Vorrei invece evidenziare un gravissimo inganno, di cui sono stato vittima, con il codice “QR” stampato sugli avvisi.

Credevo che inquadrando il codice venissi indirizzato su un sito “Pago PA” della pubblica amministrazione. Invece si apre il sito “Savibox.com”. Un sito a pagamento che oserei definire truffaldino. In buona fede, dopo essermi registrato e fornito i dati della carta “bancomat”, prima di dare il consenso ho scollato le informazioni e ho notato che il sito è a pagamento.

Senza dare il consenso ho tentato di disiscrivermi. Operazione impossibile perché “Savibox”, dopo avuto il consenso, incassa soldi senza alcuna possibilità di recedere. Lo dimostrano le recensione sul portale di Google.

Un evento che mi ha costretto a bloccare la tessera bancomat e richiedere una nuova per scongiurare una truffa perenne.

Pino Delle Noci