“In merito alle precisazioni fornite dall’Avv. Starace, desidero sottolineare quanto segue.

La ricostruzione operata dal citato legale risulta non fondata, poiché il suo assistito è stato condannato in primo grado per violenza sessuale continuata. Questo significa che ha compiuto più atti violenti, determinati dal medesimo intento criminoso, di natura sessuale, commessi ai danni di un minore. In appello, i giudici non hanno riqualificato il fatto, ma hanno semplicemente ridotto la pena. È importante notare che l’imputato aveva, inoltre, rinunciato alla quasi totalità dei motivi di gravame.

Pertanto, in secondo grado è stata confermata la condanna per i gravi reati già accertati dal tribunale.

Ribadisco che, sulla base di elementi univoci acquisiti, il condannato appare tra i promotori dell’iniziativa che si svolgerà domani all’interno del palazzo comunale, con il patrocinio dell’amministrazione.

Sottolineo inoltre l’interesse particolare nell’apprendere le posizioni della Chiesa e del coordinamento femminile in merito a tale vicenda, poiché entrambi sono soggetti estremamente attenti rispetto a questa tematica.”

Lo dichiara in una nota il dr. Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia.