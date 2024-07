Un suricato a Ischitella? La Comunità incredula. Il sindaco Nobiletti: "Non ci facciamo mancare nulla qui"

Ischitella, Puglia – La tranquilla cittadina di Ischitella è stata recentemente “teatro” di un evento inaspettato che ha lasciato i residenti stupiti e curiosi. Un vigile urbano ha dovuto trasportare un (presunto) suricato all’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto, suscitando interesse tra i residenti. Il sindaco Alessandro Nobiletti ha subito commentato l’evento sui social media, evidenziando l’incredulità della comunità e i costi imprevisti che questo incidente comporta per le casse comunali.

Un ospite insolito

Il suricato, un animale esotico originario dell’Africa sud-occidentale, è conosciuto per la sua presenza in Sudafrica settentrionale, Namibia, Botswana e nel sud-ovest dell’Angola. Questo animale, famoso per la sua postura eretta e la vita in colonie organizzate, è apparso all’improvviso tra le strade di Ischitella, provocando un mix di stupore e apprensione tra i residenti.

Il sindaco Nobiletti ha scritto: “A Ischitella non ci facciamo mancare nulla. Un vigile ha dovuto portare questo simpatico animaletto all’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto. Pare sia un suricato, un animale originario dell’Africa sud-occidentale, presente nel Sudafrica settentrionale, in Namibia, Botswana e nel sud-ovest dell’Angola. E questo ha un costo per la comunità!”.

“È incredibile pensare che un suricato possa trovarsi qui a Ischitella. Mi chiedo come sia arrivato fin qui,” ha detto una residente locale. “È affascinante, ma allo stesso tempo preoccupante. Speriamo che stia bene e che possano trovargli una sistemazione adeguata.”

Il sindaco Nobiletti ha sottolineato anche i costi imprevisti legati alla gestione dell’animale. Il trasporto all’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto ha comportato spese che, seppur non elevate, rappresentano comunque un onere per il bilancio comunale. La questione dei costi ha aperto un dibattito più ampio sulla gestione di tali emergenze e sulla necessità di predisporre fondi specifici per affrontare eventi insoliti.