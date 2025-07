LETTERA APERTA A STATOQUOTIDIANO.IT (27 luglio 2025)

FOGGIA – Nelle scorse settimane, la ASL Foggia, tramite la partecipata Sanitaservice, ha avviato una selezione per 15 autisti-soccorritori destinati al servizio di emergenza-urgenza 118. Una procedura apparentemente ordinaria, se non fosse che i contratti offerti sono in somministrazione tramite l’agenzia interinale Randstad Italia Spa, e non tramite graduatorie pubbliche.

A fronte dell’urgenza operativa, la scelta di ricorrere a un’agenzia ha sollevato domande tra operatori del settore e candidati idonei. Molti di questi si chiedono: perché non è stata utilizzata la graduatoria BAT (Barletta-Andria-Trani) per autisti-soccorritori, attiva dal 16 novembre 2023?

Una graduatoria valida, regionale, che rientra pienamente nel sistema di gestione intraregionale dei concorsi sanitari pugliesi.

Il contesto: personale in somministrazione per fronteggiare l’estate

L’annuncio pubblicato da Randstad evidenzia una richiesta urgente di personale da impiegare nel servizio 118, con contratto a tempo determinato di tre mesi, prorogabile.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire la copertura del servizio durante il periodo estivo, storicamente critico per carenze di organico.

Tuttavia, questo tipo di assunzione, mediante agenzia interinale, solleva dubbi su trasparenza, equità e valorizzazione delle graduatorie pubbliche. Numerosi aspiranti operatori, regolarmente inseriti in graduatorie regionali, lamentano infatti l’assenza di comunicazioni o convocazioni ufficiali, pur risultando idonei.

La graduatoria BAT: uno strumento dimenticato?

La graduatoria per autisti-soccorritori della ASL BAT, approvata e attiva dal 16 novembre 2023, è consultabile sul sito della Regione Puglia e dovrebbe essere, secondo quanto previsto dalle norme regionali, utilizzabile da tutte le aziende sanitarie del territorio per attingere personale a tempo determinato.

Tuttavia, ASL Foggia sembra non averne fatto uso, preferendo attivare una procedura esterna, agganciata a un affidamento diretto a Randstad.

Ad oggi, non risultano atti pubblici che documentino un tentativo di scorrimento o interpello della graduatoria BAT da parte di Sanitaservice o della direzione ASL FG.

Candidati senza risposte

Alcuni aspiranti autisti riferiscono di essersi registrati sul portale di Randstad e di aver espresso interesse per le posizioni, ma di non aver mai ricevuto comunicazioni o aggiornamenti.

La sensazione generale, tra i candidati, è quella di una selezione poco trasparente e riservata a canali ristretti.

Domande aperte

A questo punto, le domande sono legittime e meriterebbero una risposta da parte delle istituzioni sanitarie e regionali: