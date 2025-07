Foggia. Il dirigente comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo ha firmato l’ordinanza che ha disposto la chiusura al traffico di Piazza Cavour lunedì 28 e martedì 29 luglio per le esigenze legate all’allestimento del palco, delle prove che vedranno impegnati i musicisti e l’organizzazione relativa allo svolgimento in sicurezza del concerto di Stewart Copeland, leggendario batterista fondatore dei Police, in programma martedì sera.

La chiusura scatterà lunedì mattina dalle ore 8 sino alla fine delle esigenze esposte, per garantire la sosta degli automezzi che porteranno il materiale da utilizzare per il montaggio del palco, e riguarderà:

Piazza Cavour – Via Galliani (nel tratto da Largo Papa Giovanni Paolo II a Via L. Rossi) – Corso P. Giannone (da via Tugini a Piazza Cavour) – Via G. Rosati (da Via Della Rocca a Largo Giovanni Paolo II) – via IV Novembre (da A. Via Zara a Via Bari).

Martedì 29 luglio, dalla mattina alle 8 fino alla fine del concerto, verranno chiuse al traffico:

Piazza C.B. Conte di Cavour – Via Galliani (da Largo Papa Giovanni Paolo II a Via B. Pinerolo) – C.so P. Giannone (da Via S. Tugini a Piazza C. B. Conte di Cavour) – Via G. Rosati (da Via Della Rocca a Largo Papa Giovanni Paolo II) – Via IV Novembre (da Via A. Da Zara a Via Bari) – Viale XXIV Maggio (da Via Montegrappa a Piazza C. B. Conte di Cavour; • Largo Giovanni Paolo II/Via Galliani – Largo Giovanni Paolo II/Via IV Novembre – Largo Giovanni Paolo II/Via G. Rosati – Via IV Novembre/Piazza Italia – Piazza Italia – C.so Roma/Via D. Cirillo – C.so P. Giannone/Piazza Cavour – C.so P. Giannone/Via S. Tugini – C.so P. Giannone/Via D. Cirillo – C.so P. Giannone/Via la Rocca.

Sempre martedì 29, verrà istituito dalle ore 8 il divieto di sosta con ordinanza di Via L. Scillitani (tratto compreso tra Viale XXIV Maggio e Via Monte Sabotino) – C.so P. Giannone (tratto compreso tra Via S. Tugini e Piazza C. B. Conte di Cavour) – Via G. Rosati (tratto compreso tra Largo Papa Giovanni Paolo II e Via Della Rocca) – Viale XXIV Maggio (tratto compreso tra Via Montegrappa e Piazza C. B. Conte di Cavour); Via Galliani (tratto compreso tra Via IV Novembre e Via B. Pinerolo) ad eccezione dei mezzi riservati all’organizzazione e al servizio di persone diversamente abili.

Ancora, il capolinea di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano in quei due giorni verrà spostato da Via Galliani a Via Mazzei.

Lunedì 28, Viale XXIV Maggio sarà percorribile, ma con deviazione obbligatoria poi su Via Scillitani, mentre il 29 sarà chiusa al traffico. Piazza Italia sarà chiusa invece a partire dal 28, con prima deviazione da Corso Roma su Via Bari per i veicoli diretti verso il centro della città. I veicoli che transitano su Corso Giannone verranno invece deviati in Via Tugini e Corso Roma- Via Bari.