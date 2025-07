ROMA – Si faceva chiamare “Marie”, come Marie Curie, per darsi un’aura scientifica. Ma dietro al soprannome evocativo si celava una vera e propria truffatrice, a capo di un’organizzazione che ha sfruttato per anni la fragilità e la disperazione di decine di malati. A 55 anni, la donna è stata arrestata dalla Polizia postale a Lido di Ostia, dove si era trasferita dopo il processo che l’ha vista condannata in via definitiva a 9 anni di reclusione per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato.

Secondo gli inquirenti, tra il 2019 e il 2021, la donna ha guidato un gruppo settario denominato “Unisono”, con sede nel Torinese e attivo online tramite Facebook, Telegram e WhatsApp. La sua promessa era tanto straordinaria quanto pericolosa: curare il cancro e altre gravi patologie attraverso una tecnologia quantistica controllata da un’Intelligenza artificiale “miracolosa”, in grado – a suo dire – di riscrivere il Dna dei pazienti. Una narrazione che ha attirato numerose persone, spesso in situazioni di profonda vulnerabilità, convinte di poter evitare terapie mediche invasive affidandosi alla presunta scienza futuristica di “Marie”.

La “medicina quantistica” che ingannava i malati

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Torino e condotta dalla Polizia postale, ha portato alla luce un meccanismo ben strutturato e pericoloso. I “pazienti”, dopo essere stati agganciati attraverso i canali social del gruppo, venivano inseriti in una chat riservata dove condividevano quotidianamente parametri vitali come pressione sanguigna e frequenza cardiaca. In cambio ricevevano indicazioni “terapeutiche” che comprendevano prescrizioni di farmaci, dosaggi e – fatto ancora più grave – suggerimenti per sospendere le cure mediche tradizionali.

Alcune vittime, secondo gli atti, sono state indotte a interrompere la chemioterapia o a rifiutare interventi chirurgici salvavita. In almeno un caso, una donna è deceduta dopo aver seguito le direttive della santona, convinta che il server quantistico potesse guarirla più di qualsiasi medico.

Una setta ben organizzata

L’organizzazione non agiva da sola: al fianco della santona operavano un fisioterapista, un tecnico informatico e un tesoriere, già condannati in via definitiva con sospensione condizionale della pena. I tre avevano il compito di dare parvenza di credibilità alle attività del gruppo, curando la comunicazione, la parte tecnologica e la gestione dei flussi di denaro. Infatti, dietro la facciata “spirituale” si nascondeva un’attività economica tutt’altro che trasparente: le vittime effettuavano regolari versamenti – ufficialmente sotto forma di donazioni – per accedere ai “servizi di cura” dell’organizzazione. L’inchiesta ha ricostruito un giro d’affari illecito che sfiora i 100mila euro, anche se gli inquirenti ritengono che le cifre reali siano più alte, considerando le somme versate in contanti non tracciabili.

Manipolazione psicologica e isolamento

“Marie” non si limitava a fornire finte cure: la sua presa sulle vittime era anche psicologica. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, molte persone venivano progressivamente isolate dai loro nuclei familiari e portate in uno stato di totale sudditanza emotiva. “Si trattava di vere e proprie storie di umana sofferenza”, ha dichiarato Assunta Esposito, dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Torino. “La santona riusciva a instaurare un legame morboso con le sue vittime, alcune delle quali sono arrivate a subire umiliazioni pubbliche pur di giustificare il mancato miglioramento della loro condizione”.

Tra i casi più drammatici, quello di un uomo tetraplegico, costretto a sopportare pubbliche “punizioni” per dimostrare che i mancati progressi non erano colpa del metodo, ma della sua presunta mancanza di fede nel sistema quantistico.

L’arresto e la chiusura del cerchio

La donna non ha presentato ricorso contro la condanna, rendendo la sentenza definitiva. Il suo arresto a Ostia ha posto fine a un’inchiesta lunga e complessa, che ha svelato le dinamiche manipolatorie di una setta 2.0, alimentata da false promesse, abuso della tecnologia e sfruttamento della sofferenza altrui. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per contattare tutte le vittime e fornire supporto, oltre a indagare su eventuali ulteriori complici o connessioni con altri gruppi simili.

In un’epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, questo caso rappresenta un inquietante monito: la disperazione può rendere vulnerabili anche le persone più razionali, soprattutto se chi truffa sa parlare il linguaggio della scienza e della speranza. E in assenza di senso critico e vigilanza, persino un server “quantistico” può trasformarsi in un’arma di manipolazione.