Foggia. Una sinergia istituzionale nell’interesse dei cittadini. Il Comune di Manfredonia attraverso il sindaco Domenico La Marca e l’assessora al Personale Sara Delle Rose nei mesi scorsi ha inoltrato al Comune di Foggia la richiesta di potere attingere dalle graduatorie degli idonei al concorso per il profilo di agenti di Polizia Locale, per fare fronte – per un tempo determinato – alle carenze di organico e reclutare dieci nuove unità. Una richiesta che è stata prontamente accolta dalla sindaca Maria Aida Episcopo e dall’assessora al Personale Daniela Patano, la quale insieme al dirigente Giuseppe Marchitelli ha avviato l’iter procedurale.

Lo scorso 23 luglio si è riunita la Giunta comunale, e con delibera n. 181 ha dato il via libera alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Manfredonia: 20 gli idonei indicati, seguendo l’attuale scorrimento della graduatoria in essere, e da questo elenco il Comune di Manfredonia ha reclutato per sei mesi le 10 unità richieste, con un risparmio sui costi – rilevanti – di una selezione concorsuale. Unità che, sia durante che al termine dell’esperienza, resteranno comunque nella graduatoria degli idonei del Comune di Foggia, e manterranno i diritti acquisiti pur potendo maturare parallelamente una significativa esperienza lavorativa e avere una nuova opportunità.

“Abbiamo accolto con favore e soddisfazione la richiesta arrivata dal Comune di Manfredonia, che ha preceduto quelle analoghe inoltrate dai Comuni di Cerignola, Lucera e Fossacesia, ed è stata evasa in appena dieci giorni grazie all’efficienza del personale preposto” spiega l’assessoraDaniela Patano. “E’ l’ennesima conferma della bontà del lavoro svolto dal Servizio Personale e dalla serietà, rigore e professionalità che hanno caratterizzato le procedute concorsuali, riconosciuti anche da altre amministrazioni”.

“Le nostre graduatorie di idonei sono a disposizione di altri enti, disposti a investire su professionalità motivate e preparate, il cui contributo può garantire un salto di qualità nei servizi e nelle prestazioni erogate. Fatevi avanti, ne sarete ripagati” l’invito della sindaca Episcopo.