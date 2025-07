Esce il nuovo singolo di Anna Luana Tallarita con il video girato a Monte Sant'Angelo

Perché l’amore esce l’estivo nuovo singolo di ANNA LUANA TALLARITA Artista e intellettuale.

Jazz singer, Cavaliere della Repubblica Italiana per i meriti artistici in Italia e all’estero, la Tallarita ama cimentarsi in brani musicali di sua composizione e scrittura sperimentando nei vari generi musicali. Come questo ultimo singolo, che ricorda le atmosfere del tango e della beguine, con ritmi sudamericani sullo sfondo di vario genere e un arrangiamento elettronico interessante firmato Mr.Pc alias Gianpierre Espinoza Paz.

L’ultimo acquisto in ordine di tempo, della scuderia EJ Ecam Jazzitude Production, che opera tra l’Italia e il Portogallo.

Etichetta che promuove artisti jazz e pop, oltre a agenzia di spettacolo e organizzazione di eventi.

Il brano racconta, con la voce di una donna, la capacità di innamorarsi ancora, di un uomo consumato dalla vita e dalle storie extra matrimoniali, che non sanno e non possono colmare il suo vuoto interiore e che nella semplicità di un rapporto di amicizia sincero e leale, si ritrova innamorato e che seppur ricambiato o meno del suo sentimento, si sublima di quel sentimento di per se stesso. Un testo importante, come la Tallarita ha abituato il suo pubblico.

Prodotto e pubblicato da EJ Ecam Jazzitude è disponibile su tutte le piattaforme e coadiuvato da un video musicale che promuove il territorio di Monte Sant’Angelo, omaggio al culto di SAN MICHELE, che racconta con classe i particolari della storia, con il volto di Anna Luana Tallarita in primo piano, sullo sfondo del famoso borgo. L’artista promette anche la versione portoghese del brano e un video che usciranno a seguire.

Il brano è stato registrato presso lo studio Blap di Milano e remixato negli studi di EJ Ecam Jazzitude Production. www.ejecam.it.