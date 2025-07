FOGGIA – 27 luglio 2025. La provincia di Foggia sta vivendo una delle peggiori crisi ambientali degli ultimi decenni. Una serie di incendi, spesso dolosi, ha letteralmente messo in ginocchio l’intero territorio, distruggendo migliaia di ettari tra aree naturali protette, boschi, terreni agricoli e aree prossime ai centri abitati. Una tragedia ambientale che ha spinto l’Arci “Maria Schinaia” di Foggia a esprimere pubblicamente tutta la sua “profonda preoccupazione e indignazione”.

Secondo i dati ufficiali, tra il 1° giugno e il 15 luglio 2025 in Puglia si sono registrati 979 incendi, con una media allarmante di 33 episodi al giorno, pari a un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. La provincia di Foggia è la più colpita in termini di superficie bruciata: 1.609 ettari ridotti in cenere.

Tra gli episodi più gravi, l’incendio che ha colpito l’Oasi Lago Salso di Manfredonia, uno dei polmoni verdi e rifugi faunistici più importanti della Capitanata. Le fiamme hanno devastato oltre 800 ettari di vegetazione, compromettendo habitat essenziali per la sopravvivenza di specie protette come fenicotteri, cicogne, testuggini e lontre. Una perdita incalcolabile per la biodiversità locale e nazionale.

L’Arci denuncia una vera e propria catastrofe ambientale. Gli incendi hanno infatti causato danni irreparabili non solo alla fauna e alla flora, ma anche alla stabilità idrogeologica del territorio, esponendolo a fenomeni di erosione e alluvioni. Piante secolari sono state annientate, mentre la fauna selvatica è stata decimata. Gli effetti sulla qualità dell’aria sono altrettanto gravi: il fumo ha diffuso particolato fine (PM2.5), monossido di carbonio, IPA, diossine e metalli pesanti, sostanze altamente tossiche con ricadute sulla salute pubblica.

Ma la causa di molti di questi roghi non è solo riconducibile a fattori climatici. Secondo l’Arci, in numerosi casi la mano dell’uomo è determinante: incendi appiccati per interessi economici, per liberare aree da destinare all’edilizia, all’agricoltura o al pascolo, oppure come atti di ritorsione contro soggetti pubblici o privati, o ancora per colpire zone a vocazione turistica.

A peggiorare la situazione ci sono criticità strutturali mai affrontate in modo efficace: l’abbandono delle aree montane e agricole, l’aumento incontrollato della superficie boscata senza manutenzione, l’assenza di una reale applicazione della Legge 353/2000 sul catasto delle aree percorse dal fuoco. A tutto ciò si aggiungono le carenze nei sistemi di prevenzione e nella gestione dell’emergenza, nonostante l’eroico impegno di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari.

Il circolo Arci “Maria Schinaia”, attraverso il suo presidente Prof. Tonino Soldo, lancia un appello deciso e articolato alle istituzioni e alla cittadinanza: “La nostra provincia, già colpita dai cambiamenti climatici e da decenni di sfruttamento ambientale, non può sopportare ulteriori ferite. È tempo di agire con determinazione per proteggere il nostro patrimonio naturale”.

Le proposte concrete sono molteplici:

Coinvolgimento diretto delle comunità locali e delle associazioni di volontariato ;

Responsabilizzazione dei proprietari dei terreni nella gestione della vegetazione;

Avvio immediato di interventi di ripristino ecologico delle aree bruciate;

Rafforzamento della presenza dello Stato , con sanzioni più severe, divieti di caccia e pascolo per almeno 10 anni nelle aree colpite;

Investimenti nella prevenzione , attraverso la pulizia dei sottoboschi e la creazione di fasce tagliafuoco;

Potenziamento dei mezzi antincendio e del personale impegnato nella lotta agli incendi;

Intensificazione dei controlli e delle indagini per individuare e punire i responsabili.

Il messaggio conclusivo dell’Arci è chiaro e diretto: “La difesa dell’ambiente è una responsabilità collettiva. Non possiamo permettere che la nostra terra venga cancellata dalle fiamme e dall’indifferenza”.

In un’epoca segnata da emergenze climatiche sempre più frequenti e distruttive, la provincia di Foggia chiede a gran voce attenzione, azioni concrete e rispetto per il proprio territorio. È tempo di passare dalle parole ai fatti.