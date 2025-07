Manfredonia, stasera sono suonate le campane, ecco perché: «Facciamo rumore per Gaza»

Se oggi, verso le 22, vi siete chiesti il motivo di quel suono insistente di campane proveniente dalle chiese di Manfredonia, la risposta è un messaggio che parte forte e chiaro dal cuore della città: «Non possiamo restare in silenzio di fronte a un massacro». A lanciare l’appello è stato Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, che nei giorni scorsi ha invitato tutta la comunità a unirsi simbolicamente per Gaza. «Dire qualcosa è poco, ma sussurrare è troppo poco. Dobbiamo gridare il nostro no di fronte a un massacro», ha detto l’arcivescovo, spronando fedeli e cittadini a “fare rumore” per rompere l’indifferenza.

Così, oggi alle 22 in punto, le campane delle chiese del centro storico e dei quartieri hanno suonato tutte insieme. Un segnale forte, capace di fermare per un attimo la vita quotidiana e ricordare che, mentre qui godiamo di pace, altrove ci sono popolazioni che vivono sotto le bombe. Non solo le campane: in molte case, nei luoghi di lavoro, per strada, in tanti hanno partecipato battendo le mani, suonando strumenti o semplicemente alzando la voce. Un gesto collettivo, piccolo ma significativo, per ribadire che il silenzio di fronte alla sofferenza diventa complicità.

L’iniziativa ha avuto eco anche sui social e in altre città del Gargano, dimostrando che a volte basta poco – un rintocco, un rumore – per risvegliare le coscienze. Perché oggi, anche da Manfredonia, è arrivato forte un messaggio: «Facciamo rumore per Gaza».