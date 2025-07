PALERMO – Tragedia nel capoluogo siciliano. Una ragazza di 11 anni è morta ieri sera all’ospedale Buccheri La Ferla in circostanze ancora tutte da chiarire. La giovane è arrivata al pronto soccorso in arresto cardiaco, con i vestiti impregnati di benzina e segni evidenti di violenza sul corpo. I medici hanno tentato disperatamente di rianimarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La Procura per i Minori ha aperto un fascicolo d’indagine e ha disposto l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso.

Accompagnata dalla madre e dal compagno: “Era già in condizioni critiche”

A trasportarla in ospedale sono stati la madre e il compagno della donna, residenti in una zona semiperiferica della città. Entrambi sono stati ascoltati dagli investigatori della Squadra Mobile di Palermo, coordinati dalla magistratura minorile. Secondo quanto emerso, la giovane soffriva da tempo di una grave forma di epilessia resistente ai farmaci, ed era già stata più volte ricoverata all’Ospedale dei Bambini.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato una bottiglietta contenente benzina, che ora sarà analizzata. L’ipotesi degli inquirenti è che la ragazza possa aver ingerito accidentalmente il liquido infiammabile o che sia entrata in contatto in modo non intenzionale. Nessuna pista, però, viene al momento esclusa.

Una vita segnata dalla malattia

Fonti ospedaliere confermano che la 11enne era affetta da encefalite ed era in una condizione di paralisi neurologica. Viveva in casa con la madre, il nuovo compagno e i fratellini più piccoli. Il padre naturale, non convivente, è stato informato della tragedia ed è accorso immediatamente in ospedale.

Indagini in corso: per ora escluso l’omicidio

Al momento, gli inquirenti escludono l’ipotesi di omicidio volontario. Gli ematomi riscontrati sul collo e sul corpo potrebbero essere compatibili con un tentativo maldestro di rianimazione effettuato dai familiari prima dell’arrivo in ospedale. Resta però da chiarire il motivo della presenza della benzina sui vestiti e nell’ambiente domestico. Non si esclude che possa essere stata maneggiata da un fratellino nel contesto di un gioco finito in tragedia.

L’autopsia, che verrà eseguita presso l’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, sarà decisiva per stabilire le reali cause della morte, verificando l’eventuale presenza di sostanze tossiche o lesioni interne.

I fratellini trasferiti in una comunità

In via precauzionale, gli altri figli della donna sono stati temporaneamente affidati a una comunità protetta, mentre proseguono gli accertamenti sull’ambiente familiare. I servizi sociali, in coordinamento con il Tribunale dei Minori, stanno valutando la situazione generale del nucleo.

Una città sotto shock

Il caso ha suscitato grande commozione e sconcerto tra i residenti del quartiere in cui viveva la ragazza, descritto da alcuni vicini come “un contesto difficile, dove la povertà e l’emarginazione sociale sono radicate”.

Le indagini sono in corso e al momento si attendono i risultati dell’esame autoptico per avere risposte più precise su una vicenda che ha sconvolto Palermo e che potrebbe avere risvolti ancora più drammatici nei prossimi giorni.