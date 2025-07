“Desidero ribadirlo ancora una volta, stavolta con la mia voce e non attraverso i miei legali: sono totalmente estraneo ai fatti contestati“. Con queste parole affidate a un post su Facebook, il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo torna a parlare pubblicamente del suo coinvolgimento nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il cosiddetto “sindaco pescatore”, ucciso a colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010 ad Acciaroli, nel Cilento.

Cagnazzo, ex comandante dei carabinieri e figura di rilievo nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno, era finito in carcere lo scorso autunno nell’ambito di una nuova fase investigativa. Dopo sei mesi di detenzione, a maggio è stato scarcerato dal Tribunale del Riesame, che ha accolto il ricorso dei suoi avvocati. Nonostante ciò, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per lui e altri indagati.

In un lungo post, il colonnello ha espresso gratitudine verso chi gli è stato vicino in questi mesi difficili. “Ringrazio di cuore gli amici di sempre, i colleghi, i miei collaboratori e anche i semplici conoscenti che mi hanno mostrato solidarietà. Questo sostegno è stato per me fondamentale”, ha scritto.

Le motivazioni del Riesame

Il militare ha poi fatto riferimento alle ultime motivazioni depositate dal Tribunale del Riesame, successive alla sua scarcerazione. “La Corte di Cassazione, annullando la precedente ordinanza del Riesame sulle esigenze cautelari, ha messo in luce gravi lacune in tema di gravità indiziaria. Non possiamo ignorare tali elementi, motivo per cui presenteremo un nuovo ricorso in Cassazione”, ha annunciato Cagnazzo, lasciando intendere che la battaglia giudiziaria è tutt’altro che conclusa.

“Una vicenda che non mi appartiene”

Nel post, il colonnello ripercorre anche i lunghi anni segnati dall’ombra dell’inchiesta: “Da quindici anni vivo una vicenda che non mi appartiene e che per ben tre volte è stata archiviata dalla magistratura. Ho sempre servito la Repubblica con onore e rispetto del giuramento prestato. Non ho mai tradito la fiducia dei cittadini né quella dello Stato”.

Particolarmente significativo il passaggio in cui Cagnazzo fa riferimento all’enorme mole di documentazione prodotta nel corso delle indagini: “La verità è scritta nelle oltre 80mila pagine che compongono il fascicolo. Purtroppo, pochi le hanno lette davvero”.

Nonostante le vicissitudini personali e professionali, il colonnello non cede al rancore: “Continuo ad avere fiducia nella giustizia. Non porto rancore, anche se sono un uomo ferito. Ma sono ancora convinto del mio ruolo di servitore dello Stato”.

Il caso Vassallo

L’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica noto per l’impegno ambientalista e per la lotta alla criminalità, è ancora oggi avvolto nel mistero. La sua figura è diventata simbolo di integrità istituzionale e dedizione alla legalità. Dopo oltre un decennio, le indagini hanno conosciuto fasi alterne, con diversi filoni investigativi, momenti di stallo e più richieste di archiviazione.

Il recente riavvio delle indagini, con nuovi arresti e la richiesta di rinvio a giudizio per diverse persone, ha riacceso l’attenzione mediatica su uno dei delitti irrisolti più gravi della storia recente del Mezzogiorno.

Mentre la magistratura prosegue il suo lavoro, e si attende la decisione sulla nuova istanza presentata alla Suprema Corte, resta alto l’interesse dell’opinione pubblica su un caso che ha toccato le coscienze di molti e segnato profondamente la comunità cilentana.

