Super Promo per il ritorno a Ischitella dei Campionati Italiani di Triathlon Superlungo

Il prossimo 19 ottobre 2025, nel cuore del Gargano, a Ischitella (Foggia) torneranno gli attesissimi Campionati Italiani di Triathlon Superlungo, cioè sulla mitica “distanza ironman”: 3.8K di nuoto, 180K di bici, 42.2K di corsa.

Flipper Triathlon, il team organizzatore, per l’occasione ha preparato una promozione eccezionale e stipulato accordi con strutture del territorio per garantire a tutti i partecipanti, e ai loro cari, la possibilità di vivere un intenso fine settimana immersi negli splendidi scenari del Gargano.

Infatti, tutti coloro i quali si iscriveranno entro il 1° agosto ai Campionati Italiani di Triathlon Superlungo (che, ricordiamo, metteranno in palio le maglie Tricolori Assolute e anche di categoria), avranno in omaggio l’iscrizione gratuita a 2 gare a scelta di Adriatic Series (per la stagione 2025 e 2026) per se stessi, oppure potranno destinare ad un amico l’iscrizione gratuita al Lake Varano Tri113 2025, la gara su “distanza half ironman” che si disputerà sempre il prossimo 19 ottobre.

Inoltre, sulla pagina ufficiale dedicata

LAKE VARANO TRI – Adriatic Series

sono segnalate le strutture ricettive locali che garantiranno a tutti i partecipanti, e ai loro accompagnatori, un soggiorno ideale. Infine, sempre sulla stessa pagina, sono già stati pubblicati ulteriori dettagli, tra cui i percorsi e il programma, che prevede anche un ricco ristoro finale curato dalla proloco di Ischitella, con assaggi della tradizione locale, assolutamente da non perdere!

FLIPPER TRIATHLON RINGRAZIA:

i Comuni di Ischitella, Cagnano Varano, San Nicandro, Rodi Garganico, la Provincia di Foggia; la Prefettura e le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale di Ischitella, Cagnano e San Nicandro, la Asl, Pepa Trasporti srl, la Pro Loco Ischitella, il Ristorante Due Ancore, l’Associazione Don Bikers, l’Associazione Operatori Turistici Lago di Varano, la Lega Navale di Ischitella, il Consorzio dei Pescatori di Ischitella, la proloco di Ischitella, il Bar Sant’Antonio, il lido Panis Beach, Ironguard, la Protezione Civile Coordinamento FG, il Servizio di Assistenza Sanitaria di Carpino.

LA STAGIONE 2025 DI FLIPPER TRIATHLON

Il circuito Adriatic Series Triathlon 2025, dopo la prima stagionale di Tolentino (23 marzo, duathlon sprint), ha fatto tappa il 25 aprile a Cupra Marittima (triathlon olimpico), il 18 maggio a Grottammare (triathlon sprint), il 22 giugno a Vieste (triathlon olimpico) e continuerà poi il 30 e 31 agosto a Cesenatico (triathlon sprint, olimpico e AS75), il 13 settembre a San Mauro Mare (triathlon sprint), per concludersi l’11 e il 12 ottobre a San Benedetto del Tronto (triathlon sprint).

Per quanto riguarda gli eventi di triathlon, la Flipper è stata inoltre scelta dalla Federazione Italiana Triathlon per organizzare nel 2025 i Campionati Italiani di Triathlon Olimpico (6-7 settembre, Alba Adriatica), i Campionati Italiani di Triathlon Sprint (27-28 settembre, Cervia), i Campionati Italiani di Triathlon Superlungo (19 ottobre, Ischitella) e la finale dell’Italian Paratriathlon Series (11-12 ottobre, San Benedetto del Tronto). Infine, il 19 luglio si svolgerà la 5^ edizione dell’eagleXman extreme triathlon (full, 113, x-olympic) ai piedi del Gran Sasso d’Italia. Novità della stagione riguarda la nascita del circuito Adriatic Series Running, tutte le info sul sito Adriatic Series.