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ECO FESTA 11ª Eco Festa Contadina: Torremaggiore celebra le sue radici con Enzo Avitabile, Bottari e Black Tarantella

Il programma vedrà protagonisti, nella serata di venerdì 28 agosto, la Torrevecchia Band, i Cantori Paesani, Andrea Maiorano, Nazario Tartaglione

11ª Eco Festa Contadina: Torremaggiore celebra le sue radici con Enzo Avitabile, Bottari e Black Tarantella

11ª Eco Festa Contadina: Torremaggiore celebra le sue radici con Enzo Avitabile, Bottari e Black Tarantella

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
San Severo // Sanctus Severus //

“Con grande entusiasmo sono lieto di annunciare il ritorno dell’Eco Festa Contadina, giunta alla sua 11ª edizione, uno degli appuntamenti più attesi e identitari dell’estate torremaggiorese. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, venerdì 28 e sabato 29 agosto il piazzale Palma e Piacquaddio, nella Pineta Comunale, torneranno ad animarsi con due serate dedicate alla riscoperta della nostra civiltà contadina.

L’evento, organizzato dalla Misericordia di Torremaggiore in collaborazione con il Comune di Torremaggiore e con il coinvolgimento delle associazioni locali, rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare le nostre tradizioni attraverso musica, antichi mestieri, laboratori, degustazioni e piatti tipici.

Il programma vedrà protagonisti, nella serata di venerdì 28 agosto, la Torrevecchia Band, i Cantori PaesaniAndrea MaioranoNazario Tartaglione e la Compagnia Popolare Salentina. Sabato 29 agosto sarà invece la volta della tradizionale Gara del Pancotto, delle degustazioni, dell’esibizione del gruppo La Pacchiana Sannicandrese e del grande concerto di Enzo Avitabile, Bottari e Black Tarantella, ospiti d’eccezione di questa undicesima edizione.

Invito cittadini, famiglie e visitatori a vivere insieme questo straordinario appuntamento che racconta la nostra storia, la nostra cultura e il profondo legame con la terra. Ringrazio la Misericordia, le associazioni e tutti i volontari che, con passione e impegno, rendono possibile una manifestazione che negli anni è diventata uno dei simboli dell’estate torremaggiorese.

L’ingresso è gratuito. Vi aspettiamo il 28 e 29 agosto per condividere insieme due serate di festa, tradizione e comunità”.

Lo dice in una nota Emilio Di Pumpo, Sindaco di Torremaggiore.

11ª Eco Festa Contadina: Torremaggiore celebra le sue radici con Enzo Avitabile, Bottari e Black Tarantella
11ª Eco Festa Contadina: Torremaggiore celebra le sue radici con Enzo Avitabile, Bottari e Black Tarantella

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