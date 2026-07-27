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CARLANTINO DONNE A Carlantino la sfilata delle donne che fanno e interpretano la storia 

Venerdì 31 luglio, indosseranno abiti ispirati a diverse epoche e realizzati da loro stesse col riciclo creativo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Foggia // Lifestyle //

CARLANTINO (FG) – Venerdì 31 luglio, alle ore 21, le donne di Carlantino sfileranno lungo le vie del centro storico. Lo faranno indossando abiti di sartoria ispirati a diverse epoche storiche e realizzati da loro stesse, con il coordinamento della stilista Elvira Catignano, nell’ambito di un laboratorio per il progetto Punti Cardinali organizzato da Malvina Paolozza, direttrice dell’ente di formazione “IN.FORMAZIONE.IT“. L’evento è intitolato “Fili del tempo, le Donne e la Storia sfilano a Carlantino”, ed è parte integrante di “Riflessi di Carlantino, trame d’acqua e di terra”rassegna culturale organizzata dal Comune di Carlantino in collaborazione con l’ente di formazione professionale “IN.FORMAZIONE.IT“, l’associazione di promozione sociale “Per il Meglio della Puglia”, la storica libreria foggiana “Ubik”, la “Fondazione dei Monti Uniti di Foggia”, la locale “Pro-Loco” e il Museo Archeologico di Carlantino.

UN VIAGGIO NEL TEMPO. Gli abiti della sfilata sono vere e proprie opere di alto artigianato. Sono stati realizzati con il riciclo creativo di tessuti. Ogni capo racconterà un’epoca, a partire dalle testimonianze dell’antichità del MAC, il Museo Archeologico di Carlantino. Attraverso gli abiti, dunque, si compierà un vero e proprio viaggio nel tempo, ripercorrendo il “mito” delle dee, i grandi imperi egiziano e di Roma, il Medioevo e il Rinascimento, fino ai costumi della tradizione carlantinese del ‘900 caratterizzati dalla cultura contadina.

IL CASTING. Sui social, Daniela Cafano, consigliera comunale carlantinese con delega a Turismo e Cultura, ha lanciato un messaggio a tutte le donne di Carlantino e dei paesi limitrofi: “La sfilata vedrà protagoniste le donne di ogni età, taglia e altezza, non cerchiamo modelle professioniste, ma persone che vogliano partecipare divertendosi e condividendo il valore inclusivo della manifestazione”, ha spiegato Daniela Cafano. “Questo evento valorizza la creatività delle donne, la loro capacità di interpretare il cambiamento lungo la storia, e promuove la moda sostenibile, il riciclo dei tessuti”. Per il sindaco Graziano Coscia, l’evento in programma il 31 luglio “vedrà brillare le donne alla luce delle stelle di Carlantino. Sarà una serata di sorrisi e partecipazione, attraverso una manifestazione che mette insieme artigianato, arte, cultura, tradizione e identità nel segno delle donne”.

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