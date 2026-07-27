FOGGIA – La CISL FP Foggia interviene pubblicamente per respingere quelle che definisce «critiche e strumentalizzazioni» emerse negli ultimi giorni sulla gestione amministrativa e contrattuale dell’ASL Foggia. In una nota ufficiale, il sindacato rivendica la legittimità delle procedure adottate dall’azienda sanitaria, soffermandosi in particolare sulla stabilizzazione degli infermieri del 118 e sul passaggio di alcuni dipendenti dal profilo sanitario a quello amministrativo.

Secondo la CISL FP, la stabilizzazione di 80 infermieri del servizio di emergenza-urgenza ha consentito di superare una situazione definita «anomalia territoriale», poiché Foggia era l’unica provincia pugliese in cui il personale infermieristico del 118 risultava alle dipendenze di Sanitaservice anziché direttamente dell’ASL. Il sindacato evidenzia che il percorso è stato realizzato facendo riferimento a esperienze analoghe già adottate in altre regioni e nel rispetto della normativa vigente, richiamando la delibera n. 1646 del 29 settembre 2025 e l’articolo 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021. Sempre secondo la nota, l’operazione non avrebbe comportato nuovi costi, trattandosi di una diversa organizzazione di risorse economiche già destinate al servizio.

La CISL FP chiede inoltre che il processo venga esteso anche agli autisti-soccorritori del Sistema di Emergenza Territoriale (SET), sostenendo che l’applicazione di contratti collettivi differenti all’interno dello stesso team del 118 rappresenti un elemento di disomogeneità nell’organizzazione del servizio.

Un altro punto affrontato riguarda il passaggio di circa 90 dipendenti dal profilo sanitario a quello amministrativo. Il sindacato afferma che la procedura è stata avviata su richiesta sindacale, nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale della sanità e attraverso un avviso pubblico pubblicato nel luglio 2025, con verifica dei requisiti professionali dei partecipanti. La nota sottolinea inoltre che i lavoratori interessati avrebbero accettato una riduzione del trattamento economico, rinunciando alle indennità previste per il personale sanitario.

Nella parte conclusiva del documento, la CISL FP richiama l’impegno quotidiano degli operatori dell’emergenza-urgenza, evidenziando le difficoltà legate ai carichi di lavoro, alle criticità organizzative, alle aggressioni subite e alla mancata corresponsione dell’indennità di Pronto Soccorso. Il sindacato condanna quello che definisce un utilizzo politico della vicenda e annuncia la disponibilità a costituirsi parte civile «in ogni sede opportuna» per tutelare la legittimità dell’operato dell’ASL Foggia e la dignità dei lavoratori coinvolti.