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CLAN AGGUATI Bari, due misure cautelari per gli agguati armati di aprile: indagini sui contrasti tra clan

I due ferimenti avvennero il 9 e il 14 aprile. Secondo l’ipotesi investigativa, gli episodi sarebbero collegati alle tensioni per il controllo delle piazze di spaccio

Nell’ambito dell’attività di coordinamento tecnico dei servizi di contrasto a varie forme di illegalità diffusa in ambito cittadino, nella giornata del 21 gennaio 2020,  è stato effettuato un  servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i quartieri Candelaro, Borgo Croci, Comparto Biccari e Carmine Vecchio

POLIZIA NOTTE - fonte image ilpiacenza (archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

Due persone sono state raggiunte da una misura cautelare personale nell’ambito delle indagini su due agguati armati avvenuti a Bari il 9 e il 14 aprile 2026.

Il provvedimento, emesso il 23 luglio dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato. Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, lesioni personali e porto in luogo pubblico di arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e condotte dalla Squadra Mobile, hanno preso il via dopo il ferimento di due persone, raggiunte alle gambe da colpi di pistola in due distinti episodi.

Fin dalle prime fasi investigative, gli inquirenti hanno ritenuto che i due agguati potessero essere collegati. Le vittime, secondo quanto riferito dalla Procura, sarebbero riconducibili allo stesso gruppo criminale, il clan Strisciuglio. Simili anche le modalità delle azioni: in entrambi i casi gli autori sarebbero arrivati a bordo di uno scooter.

Un contributo rilevante alla ricostruzione dei fatti sarebbe arrivato dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati e dalle intercettazioni avviate subito dopo i ferimenti.

Secondo l’ipotesi investigativa, i due episodi si inserirebbero in un contesto più ampio di tensioni tra il gruppo degli Strisciuglio attivo nel quartiere Libertà e quello del quartiere San Paolo. All’origine dei contrasti vi sarebbe la gestione delle piazze di spaccio, con particolare riferimento alla zona di Carrassi.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Gli elementi raccolti e la misura cautelare hanno pertanto natura provvisoria e non costituiscono un accertamento definitivo di responsabilità.

Le persone coinvolte devono essere considerate innocenti fino a un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna e potranno esercitare il proprio diritto di difesa e chiedere il riesame del provvedimento nelle sedi competenti.

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