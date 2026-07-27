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PROPOSTA MATRIMONIO Biagio Antonacci conquista Lucera: proposta di matrimonio sulle note di “Convivendo”

Il tour “Unplugged 2026” proseguirà a Lucera fino al 2 agosto, dopo il successo registrato anche al Teatro Greco di Tindari

Biagio Antonacci conquista Lucera: proposta di matrimonio sulle note di "Convivendo"

ph TeleBari

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Foggia // Lifestyle //

LUCERA (FG) – Una serata di musica, emozioni e romanticismo ha illuminato l’Anfiteatro Romano di Lucera, dove Biagio Antonacci ha conquistato migliaia di spettatori con il suo tour “Unplugged 2026”.

Il cantautore milanese, considerato tra le voci più amate della musica italiana, ha trasformato lo storico scenario lucerino in un luogo di condivisione e sentimento, regalando oltre due ore di concerto intenso e coinvolgente. Una serata resa ancora più speciale dal legame dell’artista con la Puglia, terra d’origine del padre, nato a Ruvo di Puglia.

Un viaggio musicale tra emozioni e grandi successi

Quella di Lucera è stata la quinta delle dieci date-evento pugliesi del tour, un progetto con cui Antonacci ha scelto di portare la propria musica in luoghi ricchi di storia e bellezza, accompagnato dai suoi musicisti in una dimensione più intima e raccolta.

«Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città finisci per sentirti davvero più a casa», aveva raccontato l’artista all’inizio di questo percorso, sottolineando il valore del rapporto creato con i territori ospitanti.

A Lucera quelle parole hanno trovato piena conferma: il pubblico ha cantato insieme ad Antonacci brani diventati colonne sonore di intere generazioni, tra cui “Iris”, “Quanto tempo e ancora”, “Vivimi”, “Convivendo”, “Sognami” e “Se io, se lei”.

La proposta di matrimonio davanti al pubblico

Il momento più emozionante della serata è arrivato sulle note di “Convivendo”, quando una giovane coppia ha vissuto un momento indimenticabile: davanti agli occhi del pubblico e con la presenza della loro bambina, è arrivata una romantica proposta di matrimonio.

Un gesto che ha coinvolto l’intero anfiteatro, tra applausi, sorrisi e la partecipazione dello stesso Antonacci, diventato testimone di una promessa d’amore nata sulle note di una delle sue canzoni più conosciute.

L’omaggio a Gino Paoli

A rendere ancora più intensa la serata è stato anche il tributo dedicato a Gino Paoli, accolto dal pubblico con una lunga standing ovation sulle note di “Una lunga storia d’amore”.

Il tour “Unplugged 2026” proseguirà a Lucera fino al 2 agosto, dopo il successo registrato anche al Teatro Greco di Tindari, confermando il forte legame tra Biagio Antonacci, la sua musica e il pubblico pugliese.

Lo riporta TeleBari.it

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