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INCENDIO CANILE Cagnano Varano, vasto incendio lambisce un canile: salvati 30 cani

A causa della presenza delle fiamme e del fumo sulla carreggiata, è stata disposta la chiusura temporanea di un tratto della strada

Cagnano Varano, vasto incendio lambisce un canile: salvati 30 cani

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

CAGNANO VARANO (FG) – È stata una nuova giornata di emergenza sul Gargano, dove un vasto incendio boschivo ha interessato il territorio di Cagnano Varano, mettendo a rischio anche un canile raggiunto dalle fiamme.

Il rogo, sviluppatosi nelle scorse ore, ha richiesto l’intervento di diverse squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento. Decisivo il lavoro dei Carabinieri Forestali, dei volontari e degli agricoltori della zona, che sono riusciti a fronteggiare l’avanzata del fuoco e a mettere in salvo gli animali presenti nella struttura.

Salvati 30 cani dal fronte delle fiamme

Momenti di grande apprensione si sono vissuti quando il fuoco ha iniziato ad avvicinarsi al canile. Grazie alla tempestività degli interventi, 30 cani sono stati trasferiti in sicurezza, evitando conseguenze drammatiche per gli animali ospitati nella struttura.

L’operazione ha richiesto coordinamento e rapidità, con uomini e mezzi impegnati nel creare una barriera contro il propagarsi dell’incendio.

Chiuso un tratto della SS693 dei Laghi

A causa della presenza delle fiamme e del fumo sulla carreggiata, è stata disposta la chiusura temporanea di un tratto della strada statale 693 “Dei Laghi di Lesina e Varano”.

Il provvedimento ha interessato il tratto compreso tra il chilometro 29,600 e il chilometro 27, per consentire le operazioni in sicurezza e tutelare automobilisti e soccorritori.

Il traffico è stato deviato attraverso la segnaletica predisposta sul posto, mentre il personale Anas è intervenuto per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Un’altra giornata difficile per il Gargano

L’incendio di Cagnano Varano si aggiunge agli altri fronti di fuoco che hanno interessato il territorio della provincia di Foggia, in particolare il rogo che ha colpito l’area costiera di Peschici tra Baia Zaiana e Manaccora.

Ancora una volta il Gargano si trova a fare i conti con la fragilità del proprio patrimonio ambientale, con squadre di soccorso, volontari e cittadini impegnati per limitare i danni e proteggere persone, animali e territorio.

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