Cerignola, a Terra Aut il "Silent reading party" e il romanzo "Funerale contromano": 29 luglio dedicato agli amanti dei libri

Lontani dai rumori della città e immersi nella lettura, circondati dal silenzio e dalla natura. Su Terra Aut, il bene confiscato alla mafia gestito dalla cooperativa sociale Altereco in agro di Cerignola, torna il “Silent reading party”, rivolto agli amanti della lettura che potranno vivere un momento di lettura in solitaria, accompagnato dal piacere della condivisione. Un progetto che nasce a New York e si sta ormai diffondendo anche in Italia. L’appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio 2026, a partire dalle ore 19.00, su Terra Aut, in contrada Scarafone km3, Cerignola.

«Stacca la spina e rigenerati a Terra Aut. Un’oasi di pace collettiva per spegnere lo smartphone, azzerare le notifiche e riscoprire la bellezza della lettura condivisa in un bene liberato dalla mafia» spiegano da Altereco. La partecipazione è gratuita.

Al termine del momento di lettura condivisa, si svolgerà la presentazione del romanzo “Funerale contromano” (Les Flâneurs edizioni) del giornalista Emiliano Moccia, a cura di Mondadori Store Cerignola. Un libro che affronta e racconta il tema della povertà e dell’immigrazione partendo dalla vicenda di Ibra ed Emanuele che condividono la camera in un dormitorio per senza dimora. Ibra, immigrato originario del Gambia, vive in Italia da quasi trent’anni. Ogni mattina va a lavorare in campagna. Emanuele, giornalista in crisi esistenziale, si alza con tutta calma e ciondola per le strade leggendo i quotidiani del giorno prima. Ma la loro esistenza sta per cambiare. Said, il nipote di Ibra che ha seguito le orme dello zio trasferendosi in Puglia, muore durante un incidente stradale in cui nove braccianti hanno perso la vita. Ibra decide di riportare il corpo del nipote in Gambia e coinvolge Emanuele nella raccolta dei fondi necessari. Grazie all’aiuto di un gruppo di personaggi piegati dalla vita, i due iniziano a organizzare il viaggio, ma soprattutto proveranno a ricongiungersi col proprio passato. A dialogare con l’autore ci sarà Dora Giannatempo, della cooperativa Altereco.

La serata proseguirà poi con un aperitivo etico. È garantito anche il servizio baby Sitter. Per info e prenotazioni: 346.8939033 o 353.3476647. Il programma estivo rientra tra le azioni della cooperativa sociale Altereco per potenziare le attività di agricoltura sociale e di inserimento lavorativo su Terra Aut, il terreno che grazie alla legge 109/96 sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie è stato restituito alla comunità. L’iniziativa si svolge in collaborazione con: Comune di Cerignola, consorzio Oltre, Bic-Biblioteca di Comunità Cerignola, L’Albero dei Fichi, Mondadori Point Cerignola, Legacoop Puglia, Proloco Cerignola, Cgil Foggia, Cgil Spi Foggia, OltreBabele, Cittadinanzattiva di Cerignola.