CERIGNOLA – L’eliminazione dell’attuale pista ciclabile lungo il corso cittadino sarà il primo punto del programma della lista civica Cerignola Produce. Lo annuncia il segretario cittadino Vincenzo Specchio, che rilancia l’impegno della formazione in vista della prossima tornata amministrativa.

Secondo Specchio, la lista – composta da commercianti, imprenditori e cittadini – nasce con l’obiettivo di portare in Consiglio comunale rappresentanti capaci di tutelare gli interessi della città e delle attività economiche, evitando il ripetersi di scelte che, a suo dire, hanno penalizzato il tessuto commerciale locale.

Nel mirino della lista c’è la pista ciclabile realizzata lungo il corso principale. Specchio la definisce un’opera «pensata male e realizzata peggio», sostenendo che sia stata portata avanti principalmente per intercettare i finanziamenti del PNRR, senza una reale pianificazione della mobilità urbana e nonostante le perplessità espresse, secondo la nota, anche da alcuni consiglieri di maggioranza.

Il segretario di Cerignola Produce afferma che l’infrastruttura avrebbe comportato una riduzione dei parcheggi e un restringimento della carreggiata, con ripercussioni sulle attività commerciali della zona. «Oggi – sostiene – resta un’opera caratterizzata da degrado e incuria, scarsamente utilizzata dai ciclisti e priva di percorsi alternativi in grado di coniugare mobilità sostenibile e tutela del commercio».

Per questo motivo, la proposta della lista civica non è soltanto quella di eliminare l’attuale tracciato sul corso, ma di spostare la pista ciclabile in un percorso alternativo, da individuare nell’ambito del programma di coalizione, così da conciliare le esigenze della mobilità sostenibile con quelle di residenti, automobilisti e operatori economici.

La posizione di Cerignola Produce rappresenta uno dei primi temi programmatici lanciati dalla lista in vista del confronto elettorale e riporta al centro del dibattito cittadino il futuro della mobilità nel cuore della città.