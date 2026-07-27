Edizione n° 6140

BALLON D'ESSAI

GARGANO BRUCIA // “Dal Gargano al Molise bruciano ettari di boschi e la voglia di restare”. “E il vero disastro continua a chiamarsi uomo”
27 Luglio 2026 - ore  00:05

CALEMBOUR

145 indagati // Brindisi, chiusa maxi inchiesta su presunte truffe ai danni delle banche: 145 indagati
27 Luglio 2026 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola Produce: «Via la pista ciclabile dal corso, è il primo punto del programma»

SPECCHIO PRODUCE Cerignola Produce: «Via la pista ciclabile dal corso, è il primo punto del programma»

La posizione di Cerignola Produce rappresenta uno dei primi temi programmatici lanciati dalla lista in vista del confronto elettorale

Cerignola, Ztl anticipata alle 19. Specchio: "Aumenta la crisi del settore commerciale e dei servizi"

Vincenzo Specchio - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

CERIGNOLA – L’eliminazione dell’attuale pista ciclabile lungo il corso cittadino sarà il primo punto del programma della lista civica Cerignola Produce. Lo annuncia il segretario cittadino Vincenzo Specchio, che rilancia l’impegno della formazione in vista della prossima tornata amministrativa.

Secondo Specchio, la lista – composta da commercianti, imprenditori e cittadini – nasce con l’obiettivo di portare in Consiglio comunale rappresentanti capaci di tutelare gli interessi della città e delle attività economiche, evitando il ripetersi di scelte che, a suo dire, hanno penalizzato il tessuto commerciale locale.

Nel mirino della lista c’è la pista ciclabile realizzata lungo il corso principale. Specchio la definisce un’opera «pensata male e realizzata peggio», sostenendo che sia stata portata avanti principalmente per intercettare i finanziamenti del PNRR, senza una reale pianificazione della mobilità urbana e nonostante le perplessità espresse, secondo la nota, anche da alcuni consiglieri di maggioranza.

Il segretario di Cerignola Produce afferma che l’infrastruttura avrebbe comportato una riduzione dei parcheggi e un restringimento della carreggiata, con ripercussioni sulle attività commerciali della zona. «Oggi – sostiene – resta un’opera caratterizzata da degrado e incuria, scarsamente utilizzata dai ciclisti e priva di percorsi alternativi in grado di coniugare mobilità sostenibile e tutela del commercio».

Per questo motivo, la proposta della lista civica non è soltanto quella di eliminare l’attuale tracciato sul corso, ma di spostare la pista ciclabile in un percorso alternativo, da individuare nell’ambito del programma di coalizione, così da conciliare le esigenze della mobilità sostenibile con quelle di residenti, automobilisti e operatori economici.

La posizione di Cerignola Produce rappresenta uno dei primi temi programmatici lanciati dalla lista in vista del confronto elettorale e riporta al centro del dibattito cittadino il futuro della mobilità nel cuore della città.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO